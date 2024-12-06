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Общество

Артём Кавинов: "В планах – комплексное взаимодействие регионального центра адаптивных видов спорта "Парус" со странами СНГ"

17 декабря 2024 14:46  [62] Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Депутат фракции "Единой России" в Госдуме РФ Артём Кавинов в рамках рабочей поездки в Дзержинск посетил региональный центр адаптивных видов спорта "Парус".

"Мощно, современно, масштабно, по-спортивному уникально - огромный спортивный комплекс с ледовой ареной, универсальным залом, бассейнами, залами для фитнеса и силовых тренировок, футбольное поле, медико-восстановительный центр. Здесь есть все для тренировочных, спортивных, реабилитационных занятий людей с поражением опорно-двигательного аппарата, с дефектами зрения, слуха", - поделился впечатлениями Артём Кавинов.

Вместе с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло, директором центра Андреем Куваевым и заместителем главы городского округа, региональным координатором партпроекта "Новая школа" Маргаритой Банниковой он обсудил развитие центра, возможности для проведения соревнований не только регионального, но и всероссийского и международного уровней.

"За короткий период центр адаптивных видов спорта в Дзержинске уже стал местом притяжения спортсменов с ограниченными возможностями здоровья со всей страны, на площадках комплекса организованы тренировки адаптивных групп, проходят крупные соревнования с участием спортсменов из разных субъектов России, в ближайшее время начнет работу медико-восстановительный центр. В планах – аккумулировать на базе
"Паруса" весь адаптивный спорт в регионе, разработать методологию по развитию этого направления в муниципалитетах. Уверен, в будущем наш опыт будет полезен и коллегам в других регионах", - рассказал министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

По мнению Артёма Кавинова, также необходимо развивать комплексное взаимодействие регионального центра адаптивных видов спорта "Парус" со странами СНГ.

"В планах – комплексное взаимодействие со странами СНГ. Хороший опыт у нас уже есть. Вместе с коллегами из нашего комитета по делам СНГ, комитета по спорту Госдумы подключимся. Есть также интересные планы по развитию следж-хоккея, адаптивного скалолазания, - отметил Артём Кавинов. - Поделился опытом наших "соседей" из Казахстана. Там на базе паралимпийских центров открывают большие комплексы, которые могут посещать не только спортивные команды, но и просто жители, родители с детьми. Причем каждый находит в этом центре занятия по
интересам. После поездки остались не только хорошие впечатления, но и много новых идей и проектов. Будем работать!"

Как сообщалось ранее, региональный центр адаптивных видов спорта "Парус", построенный в рамках реализации федеральной адресной инвестиционной программы, открылся в Дзержинске 17 октября 2024 года. Торжественная церемония открытия центра с участием губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и спортсменов- паралимпийцев состоялась в рамках форума "Россия - спортивная держава". Из Уфы, где
проходил форум, объект, наряду с другими спортивными комплексами в разных регионах страны, в формате телемоста открыл Президент Владимир Путин.

В центре организованы тренировочный процесс по легкой атлетике, плаванию, бочче, пауэрлифтингу, волейболу сидя, настольному теннису и теннису на колясках, стрельбе (электронное оружие), следж-хоккею, бадминтону, регби, баскетболу и фехтованию на колясках. Среди небазовых направлений - футбол 7*7, армрестлинг, дартс, шоу-дан и голбол. Посещать занятия в центре также смогут участники СВО и другие жители региона. На базе учреждения организован медико-восстановительный центр, где будут работать специалисты регионального центра спортивной медицины.

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта "Единая страна – доступная среда" и включены в народную программу "Единой России".

 

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Теги:
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