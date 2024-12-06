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Бизнес

Программы ОМК для развития сотрудников признали лучшими программами корпоративного обучения

17 декабря 2024 15:38  [93] Бизнес

Фото: организаторы премии "СМАРТ пирамида – 2024"

Объединенная металлургическая компания (ОМК) получила две награды на Премии за достижения в области обучения и развития человеческого капитала "СМАРТ пирамида – 2024". Программу подготовки кадров для производства признали лучшей программой корпоративного обучения, а курс о финансовой грамотности "Финансовое со-знание" включили в тройку лучших программ онлайн-обучения. Их разработал корпоративный университет ОМК.

Программа по развитию производственного кадрового резерва помогает готовить будущих начальников цехов из числа собственных сотрудников на заводах ОМК. Благодаря обучению кандидаты получают представление о потенциальной должности, учатся мыслить масштабами большого производства, работать в команде и нести ответственность за свои решения. Программа состоит из теории, практических отработок с решением управленческих задач, защиты курсовой работы и стажировки на реальном рабочем месте. Особенность курса в том, что резервисты учатся вместе с действующими руководителями, которые дают им практические задания на основе реальных ситуаций. Обучение длится 18 месяцев.

С запуска программы в сентябре 2023 года уже каждый шестой участник получил повышение, а 70% кадровых резервистов временно выполняли обязанности руководителя цеха.

"Программа позволяет подготовить резервистов на ключевые для компании позиции начальников цехов так, чтобы при необходимости они максимально быстро включились в работу, без потерь для производства. Для этого старшие мастера и начальники участков "проживают" рабочий день начальника цеха, что помогает им быстрее адаптироваться при последующем назначении. Как показывает практика, не все сотрудники четко представляют спектр задач руководителя. Практическая ориентированность программы, совместное прохождение обучения с руководителем и решение реальных рабочих задач помогают восполнить это", – рассказывает начальник управления по методологии программ развития кадрового потенциала корпоративного университета ОМК Анна Демидова.

Курс финансовой грамотности "Финансовое со-знание", который также разработал корпуниверситет, рассчитан на всех сотрудников ОМК: рабочих, специалистов и руководителей. Их обучают базовым правилам, как эффективно вести домашнюю бухгалтерию. Он состоит из видеолекций, в которых финансовые эксперты просто и понятно рассказывают, как управлять личными финансами и накопить средства на большие покупки, как снизить задолженности по кредитам и займам, какую государственную поддержку в виде льгот, налоговых вычетов и пр. можно получить для экономии семейного бюджета и как обезопасить себя от мошенников.

Материал доступен в любое время и с любых устройств на корпоративном портале. Дополнительно к лекциям записали подкасты, разработали памятку с основными темами лекций и подобрали список бесплатных книг из корпоративной библиотеки. Для закрепления результата после каждой темы есть проверочный тест.

"Курс не обязательный, но крайне полезный как сотрудникам, так и их близким. Чтобы замотивировать наших коллег пройти его, после завершения обучения начисляем им виртуальные звезды, которые можно обменять на полезные подарки в корпоративной программе лояльности. За год финансовой грамотности обучились уже 3 700 человек из разных регионов – это каждый десятый сотрудник ОМК", – добавила Анна Демидова.

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Теги:
Выкса ОМК
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