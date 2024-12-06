Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по вовлечению в оборот земельных участков Экономика

Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по вовлечению в оборот земельных участков для жилищного строительства. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, всего по проекту "Земля для стройки" выявлено 12,2 тыс. участков площадью почти 59 тыс. га, которые можно использовать для многоквартирной застройки, и 111,8 тыс. участков площадью почти 117 тыс. га – для индивидуального жилищного строительства.

Наибольшее количество участков, пригодных для жилищного строительства, выявлено в Приволжском (26,6 тыс.), Северо-Кавказском (26,4 тыс.) и Центральном (19,8 тыс.) федеральных округах. Лидерами по площади выявленных земель тоже стали Приволжский (38,6 тыс. га) и Центральный (32,1 тыс. га), а также Сибирский (25,3 тыс. га) федеральные округа.

По вовлечению земельных участков в оборот лидируют Московская (2,2 тыс. участков площадью 5693 га) и Нижегородская (3,2 тыс. участков площадью 2091 га) области, Краснодарский край (310 участков площадью 1409 га) и Ростовская область (655 участков площадью 1244 тыс. га).

"Проект Росреестра "Земля для стройки" помогает выявлять земельные участки, которые потенциально подходят для жилищного строительства. Эта работа позволяет эффективно использовать территории и улучшать жилищные условия граждан, а также в целом способствует развитию регионов. Проекту более трёх лет, и он продолжает развиваться. В целом на сегодня выявлено более 124 тыс. земельных участков и территорий общей площадью 175,6 тыс. га, которые можно использовать для жилищного строительства, в том числе за 11 месяцев этого года – 43,4 тыс. участков площадью 20,7 тыс. га. При этом в оборот уже вовлекли почти 36 тыс. участков площадью 23,8 тыс. га, из них 12 тыс. га – в этом году", – сказал Марат Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что более 1,1 тыс. земельных участков для застройки выявлено в Нижегородской области в 2023 году.