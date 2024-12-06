Более 120 молодых ученых и студентов представили разработки на конференции имени Серафима Афонина Бизнес

Фото: Валерия Сильянова

Объединенная металлургическая компания (ОМК) провела 17-ю Научно-практическую конференцию молодых специалистов имени Серафима Афонина. В ней участвовали более 120 сотрудников ОМК и студентов профильных образовательных учреждений. 24 автора лучших работ и докладов получили вознаграждение от 25 до 150 тысяч рублей, а их решения уже находят применение в реальном производстве.

В мероприятии участвовали сотрудники предприятий ОМК из Альметьевска (Республика Татарстан), Белгорода, Благовещенска (Республика Башкортостан), Выксы (Нижегородская область), Чусового (Пермский край), Челябинска, вагоноремонтных депо "ОМК Стальной путь" и собственной ИТ-компании.

Вместе с молодыми специалистами ОМК в конференции участвовали более 30 студентов. Они представляли Выксунский металлургический колледж им. А.А. Козерадского, университет "МИСИС" и его филиалы, Муромский институт Владимирского государственного университета, Ивановский политехнический университет и др.

Эксперты конференции отметили, что большое количество докладов этого года связаны с улучшением производства. Участники конференции рассматривали возможность применения аддитивных и IT-технологий, представили результаты освоения инновационной продукции, проекты по роботизации, автоматизации и цифровизации. Исследования вошли в сборник, который будут использовать в компании для совершенствования производств.

"Цель ОМК – дальнейшее развитие в Выксе одной из лучших в стране инженерных школ. Для этого мы выстраиваем систему непрерывного технического образования, и научно-практическая конференция – ее важная часть. Мы видим, что с каждым годом уровень исследований становится выше, растет экономический эффект от внедрения инновационных решений. Мы также отмечаем рост интереса к научной деятельности как у сотрудников ОМК, так и среди студентов профильных вузов. На предприятиях нашей компании строят карьеру более 20 победителей конференций прошлых лет, а их патентованные изобретения успешно используются на производствах", – отметила на встрече с молодыми учеными президент ОМК Наталья Еремина.