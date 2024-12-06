Евгений Люлин принял участие в заседании Совета законодателей РФ Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

На базе Корпоративного Университета Сбербанка в Московской области председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 17 декабря принял участие в заседании Совета Законодателей Российской Федерации. Одной из тем дискуссии стало состояние и перспективы развития системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионах страны, в том числе, на примере Нижегородской области.

Напомним, реформа обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Нижегородской области, как и практически во всей стране, началась в 2019 году.

"Так называемой "мусорной" реформе шесть лет, но вопросов у жителей и представителей власти меньше не становится. До начала реформы в некоторых районах Нижегородской области вообще не существовало системы вывоза бытового мусора. Сейчас в регионе работают регоператоры, которые находятся на жёстком контроле со стороны властей. В Нижегородской области был прецедент, когда за многочисленные нарушения региональный оператор был лишен своего статуса. Усилился также и контроль за перемещением тех же мусоровозов, они оснащены системой ГЛОНАСС. Тем не менее, проблемы остаются, количество твердых коммунальных отходов, незаконно складируемых в лесах, существенно сократилось, сейчас незаконно складируются, в основном, строительные и промышленные отходы. Необходимо на законодательном уровне закрепить введение в хозяйственный оборот вторичных отходов. Нужно мотивировать те же предприятия использовать вторичные ресурсы в различных отраслях", - подчеркнул Евгений Люлин.

Законодательное собрание Нижегородской области неоднократно заявляло о важности и актуальности принятия соответствующих законопроектов. Так в июле 2024 года в Правительство Российской Федерации было направлено обращения о необходимости скорейшего принятия закона регулирующего сферу обращения с отходами строительства и сноса. Нас услышали. Надеемся, что его принятие позволит навести порядок и в этой сфере.

Как отметил спикер регионального парламента, этот и другие важные и долгожданные законопроекты сейчас находятся на рассмотрении в Государственно Думе Федерального Собрания Российской Федерации. По одному из законопроектов полномочия по содержанию контейнерных площадок предлагается передать региональным операторам.

"Сейчас такая обязанность лежит на органам местного самоуправления и региона был вынужден субсидировать средства на указанные цели, по действующему законодательству региональный оператор имеет права направлять на эти цели не больше одного процента валовой выручки. Считаю, что нужно совершенствовать работу региональной службы по тарифам. И конечно, пересматривать нормативы образования мусора, чтобы люди не переплачивали за услуги, которые им не оказывают", - заключил Евгений Люлин.