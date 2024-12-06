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Экономика

Доходы облбюджета в 2025 году превысят 360 млрд рублей

17 декабря 2024 18:17  [106] Экономика

Заседание комитета по бюджету и налогам прошло в нижегородском Заксобрании. Парламентарии обсудили проект закона "Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов".

Всего было рассмотрено 50 поправок в главный финансовый документ региона. Свои корректировки предлагали депутаты, комитеты, парламентские фракции и губернатор Нижегородской области. Так, ко второму чтению доходы областного бюджета дополнительно увеличатся на 31,4 млрд рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

"Между первым и вторым чтением проекта областного бюджета на 2025 год и плановый период был принят федеральный бюджет. Поэтому значительная часть поправок касается распределения федеральных средств на различные социально значимые направления. Благодаря этому доходы областного бюджета превысят 360 млрд рублей. Рассчитываем, что это не последнее увеличение поступлений от Федерации", - отметил председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Поправки депутатов регионального парламента касались, в частности, увеличения доходов бюджета от продажи прав на заключение договоров о комплексном развитии территории – на 159,5 млн рублей, доходов от дивидендов по акциям, принадлежащим области, - на 200 млн рублей, от перечисления части прибыли государственных предприятий – на 200 млн рублей. Также, например, парламентарии предлагали увеличить расходы на расселение аварийных домов, проведение противооползневых мероприятий в Нижегородском кремле.

Комитет Заксобрания по социальным вопросам предложил увеличить в 2025 году на 18 млн рублей расходы на выплаты "Матерям-героиням" и родителям, воспитавшим десять и более детей.

Фракция "ЛДПР" - предоставить субсидии на приобретение контейнеров и бункеров для установки в исторических местах и местах большой туристической активности в Нижнем Новгороде – 26,7 млн рублей на установку не менее 1500 контейнеров и 35,6 млн рублей – на создание дополнительно не менее 170 площадок.

Фракция партии "Справедливая Россия – за правду" - выделить 51,6 млн рублей на установку 63 трамвайных остановочных павильонов в Нижнем Новгороде.

Фракция партии "Новые люди" предложила увеличить расходы на создание дополнительных мест для содержания не менее 100 животных без владельцев.

Фракция партии "Единая Россия" предложила заложить в бюджете на 2025 год дополнительно 81,5 млн рублей на увеличение ежемесячного вознаграждения за воспитание приемных детей-инвалидов, 366,2 млн рублей – на увеличение размера ежемесячного денежного пособия на опекаемых детей, 6,1 млн рублей – на увеличение размера единовременного пособия при усыновлении детей.

"На заседании профильного комитета мы обсудили ровно 50 поправок, подавляющее большинство которых было рекомендовано к принятию, часть отклонена или отправлена на доработку. Корректировки касаются самых разных направлений. Все предложения предварительно обсуждались на совещаниях с участием инициаторов, профильного комитета, представителей правительства области, по результатам было выработано коллегиальное мнение", - сообщил председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам Александр Шаронов.

Ранее сообщалось, что депутаты Гордумы утвердили бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

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Теги:
Александр Шаронов Бюджет Законодательное собрание
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