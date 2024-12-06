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Происшествия

Смертельное ДТП с возгоранием автомобилей случилось в Кстовском районе

18 декабря 2024 08:05  [107] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Вечером 16 декабря в Кстовском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода и двух автомобилей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, авария случилась около 16:40 на 3 км автодороги Работки - Порецкое недалеко от села Чернышиха.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, объезжая пешехода, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Оба автомобиля съехали в кювет и загорелись.

Специалисты нижегородского ГУ МЧС совместно с Аварийно-спасательным отрядом Кстова ликвидировали возгорание автомобилей.

В результате ДТП пешеход, водитель и пассажир автомобиля УАЗ погибли на месте. Водитель большегруза госпитализирован в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Теги:
Авария ДТП Кстовский муниципалитет
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