Смертельное ДТП с возгоранием автомобилей случилось в Кстовском районе

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Вечером 16 декабря в Кстовском районе произошло смертельное ДТП с участием пешехода и двух автомобилей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области, авария случилась около 16:40 на 3 км автодороги Работки - Порецкое недалеко от села Чернышиха.
Согласно предварительной информации, водитель автомобиля УАЗ, объезжая пешехода, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. Оба автомобиля съехали в кювет и загорелись.
Специалисты нижегородского ГУ МЧС совместно с Аварийно-спасательным отрядом Кстова ликвидировали возгорание автомобилей.
В результате ДТП пешеход, водитель и пассажир автомобиля УАЗ погибли на месте. Водитель большегруза госпитализирован в медучреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
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