Рабочий погиб при падении строительного крана в Заволжье

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Госинспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на производстве в Заволжье.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, ЧП случилось утром 18 декабря в районе дома №17 по улице Мичурина. Там обрушилась стрела строительного крана.
В результате один рабочий получил смертельные травмы. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.
"Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений", - говорится в сообщении.
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