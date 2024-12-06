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Происшествия

Рабочий погиб при падении строительного крана в Заволжье

18 декабря 2024 10:06  [100] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на производстве в Заволжье.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, ЧП случилось утром 18 декабря в районе дома №17 по улице Мичурина. Там обрушилась стрела строительного крана.

В результате один рабочий получил смертельные травмы. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

"Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений", - говорится в сообщении.

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Теги:
Заволжье несчастный случай
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