Рабочий погиб при падении строительного крана в Заволжье Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Госинспекция труда в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая на производстве в Заволжье.



Согласно информации, предоставленной пресс-службой ведомства, ЧП случилось утром 18 декабря в районе дома №17 по улице Мичурина. Там обрушилась стрела строительного крана.

В результате один рабочий получил смертельные травмы. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшего.

"Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений", - говорится в сообщении.