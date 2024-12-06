Расписание канатки Нижний Новгород - Бор изменится в новогодние праздники

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор изменит своё расписание в новогодние каникулы.
Согласно информации, опубликованной администрацией на официальном сайте, 31 декабря воздушная переправа будет работать с 9:00 до 20:00.
1 января канатка откроется в 12:00 и будет перевозить пассажиров до 22:00.
Со 2 по 8 января работа переправы будет организована по расписанию с 9:00 до 22:00.
Кроме того, в указанный период дорогу не будут закрывать на регламентные работы.
С 9 января будет действовать штатное расписание.
Напомним, с 1 октября канатная дорога перешла на зимний режим работы:
пн-чт - 6:45-21:00, пт-сб - 6:45 – 22:00, вс и праздничные дни - 9:00-22:00;
перерыв на регламентные работы: пн и чт - 10:45 -13:00.
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