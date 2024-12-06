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Бизнес

Мужчины на 20% чаще женщин посещают форумы по ИИ и кибербезу

18 декабря 2024 14:02  [207] Бизнес

Фото: Freepik

Цифровая экосистема МТС и hh.ru проанализировали посещаемость главных IТ-мероприятий 2024 года и спрос на IT-специальности. По данным МТС Геоэффект, более 60% участников ИТ-мероприятий по кибербезопасности, DevOps (бэкэнд-разработке) и ИИ — мужчины, а менее 40% — женщины. При этом более 80% слушателей форумов по предпринимательству, инновациям в бизнесе, HR и медицинским технологиям оказались женщинами.

Платформа "МТС Геоэффект" изучила более 50000 посетителей 15 крупнейших IТ-мероприятий по различным параметрам, в том числе Highload++, МТС True Tech, форум ITSEC, Tech Week и Матемаркетинг. За 2024 год мероприятия по DevOps и кибербезопасности посещали преимущественно мужчины, — более 61% всей аудитории, тогда как доля женщин составила менее 39%. На событиях, связанных с предпринимательством, HR и медицинскими технологиями, доля женщин достигала 53%, что на 15% выше по сравнению с их посещаемостью на мероприятиях по DevOps и кибербезопасности.

Начинающие специалисты на 75% чаще посещают мероприятия, связанные с HR, информационной безопасностью и ИИ, тогда как более опытная аудитория проявляет интерес к темам предпринимательства и медицины в ИТ. Основная возрастная категория участников — от 18 до 34 лет (45%), группа от 35 до 44 лет составляет более 27% участников, а старше 45 лет — менее 20%. По данным hh.ru, спрос на форумы с тематикой технологий искусственного интеллекта обусловлен двукратным ростом предложения со стороны рынка. Число вакансий, связанных с ИИ, за 10 месяцев 2024 году составило 36,8 тыс., что на 80% выше показателя такого же периода 2023 года.

Согласно данным геоаналитики, уровень доходов визитеров также зависит от тематики мероприятий. Посетители событий по кибербезопасности и HR зарабатывают значительно меньше по сравнению с участниками мероприятий по DevOps, что, как считают в hh.ru может быть связано с большим количеством соискателей и ростом спроса на таких специалистов. По данным hh.ru, с января по октябрь 2024 года компании разместили свыше 23 тыс. вакансий в сфере информационной безопасности, что на 16% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

По данным МТС Геоэффект, доходы 4% участников IT-форумов по кибербезопасности превышают 300 тыс. рублей, что на 20% больше среднего по отрасли. При этом 60% посетителей имеют доход ниже 100 тыс. рублей, 20% — от 100 до 150 тыс., и 16% — от 150 до 300 тыс. рублей. По данным hh.ru, медиана ожидаемой зарплаты у соискателей мужского пола в сфере IТ в этом году составляет 118 тыс. руб. в среднем по стране, у IТ-соискательниц — 80,3 тыс. руб.

"Геоаналитика становится всё популярнее в бизнесе, и не только для отслеживания туристических потоков. Она также помогает создавать профили посетителей мероприятий и торговых точек, оценивать эффективность бизнеса. Например, анализ объектов на основе обезличенных данных о посетителях позволяет лучше понять аудиторию IT-мероприятий. Зная потребности своих клиентов, организаторы смогут успешно выстроить маркетинговую работу и эффективнее спланировать будущие события", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов

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Теги:
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