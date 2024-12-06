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Общество

Шесть педагогов и две школы Выксы получили гранты от ОМК на развитие

18 декабря 2024 14:24  [162] Общество

Фото: ОМК, Дмитрий Бородай

Объединенная металлургическая компания (ОМК) подвела итоги первого грантового конкурса среди педагогов и школ Выксы, который провели в рамках программы по развитию образования "Высота Шухова". Шесть учителей городских и поселковых школ получили персональные гранты на свои инициативы, а коллективы двух учебных заведений отправятся для обмена опытом в Калининград и Санкт-Петербург. Грантовый фонд составил более 1,4 миллиона рублей.

Всего на конкурс подали 35 заявок. Проекты оценивали эксперты ОМК и педагогического сообщества Нижегородской области, Казани и Москвы. Победителей определяли в трех категориях. Наибольшее количество заявок поступило на создание комфортных и функциональных рабочих мест для учителей и оснащение учебных кабинетов. В этой категории грант в 150 тысяч и 46 тысяч рублей получили педагоги из школы №11 и Досчатинской средней школы.

Среди идей по разработке и внедрению инновационных форматов занятий преобладали проекты по математике и другим точным наукам. Четыре победивших педагога из школ №№9, 12, Мотмосской средней школы и гимназии №14 получили до 250 тысяч рублей каждый. 170 тысяч рублей пойдут на реализацию самого проекта, а 80 тысяч рублей – личная премия учителю.

Например, в школе №9 появится ФГОС-лаборатория – это образовательные комплекты для более 200 экспериментальных исследований и практических работ по физике. Ученики смогут попробовать себя в роли ученых, исследователей и изобретателей, углубленно изучать отдельные темы и готовить исследовательские проекты. А педагог школы №12 создаст авторский курс "Профиматика", который поможет выпускникам освоить решение сложных задач II уровня и увереннее чувствовать себя на едином госэкзамене.

В номинации "Профессиональный рост" гранты получили коллективы Вильской школы и школы №9. Педагоги отправятся на Всероссийскую педагогическую конференцию в Санкт-Петербург и обменяются опытом со специалистами гимназии имени героя РФ А.В. Катериничева в Калининграде. Все инициативы необходимо реализовать до июня 2025 года.

"В школах Выксы работают вовлеченные талантливые педагоги, у которых много идей, как сделать процесс обучения для ребят еще познавательнее через новые подходы к проведению уроков или оснащение кабинетов. Наш конкурс и грантовая поддержка ОМК помогут эти инициативы реализовать. Конкурс планируем сделать регулярным, это еще один шаг к тому, чтобы Выкса стала центром инженерного образования в регионе. Мы уже помогаем развивать инженерные классы, заключаем целевые договоры с выпускниками, проводим научные фестивали и экскурсии на производстве. Как один из крупнейших работодателей региона мы заинтересованы в том, чтобы дети получали качественное образование и приходили работать молодыми специалистами на выксунский завод ОМК", – отметила начальник управления профессионального обучения и работы с молодежью корпоративного университета ОМК Юлия Демина.

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Теги:
Выкса ОМК
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