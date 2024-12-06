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Бизнес

"Ростелеком" автоматизировал управление сетью насосных станций в Нижегородской области

18 декабря 2024 14:54  [154] Бизнес

Фото: ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" завершил проект по автоматизации технологических процессов для компании "Экоин-Норси" — регионального оператора, обеспечивающего технической и питьевой водой промышленные предприятия Нижегородской области. Цифровой провайдер создал на объектах заказчика ИТ-инфраструктуру, а также внедрил системы управления насосными станциями и приборами сбора показаний с узлов учета водных ресурсов.

Реализация проекта позволила ресурсоснабжающему предприятию освободить сотрудников от выполнения рутинных операций. Автоматизированы многие технологические процессы, которые раньше выполнялись вручную. Собирать информацию стало быстрее и проще — теперь данные с объектов передаются в реальном времени, что ускоряет принятие решений в случае нештатных ситуаций. 

Евгений Петров, вице-президент, директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком": "Внедрение информационных и автоматизированных систем для "Экоин-Норси" — крупнейший отраслевой проект полного цикла. Наши специалисты в течение трех лет занимались его реализацией. Пройдены все этапы — от обследования объектов, разработки программно-технического комплекса и средств КИПиА до монтажных и пусконаладочных работ и передачи системы в эксплуатацию. "Ростелеком" как комплексный ИТ-интегратор будет оказывать гарантийное обслуживание и техническое сопровождение».

Специалисты провайдера проложили до насосной станции, двух водозаборов и водоочистных сооружений волоконно-оптические линии, оснастили ключевые компоненты оборудования контроллерами и датчиками, установили шкафы комплектной автоматики, разработали прикладное ПО и провели пусконаладочные работы.

Созданные системы позволяют дистанционно управлять исполнительными механизмами, контролировать технологические параметры насосной станции, удаленно снимать показания с приборов учета воды, обрабатывать и анализировать данные и формировать отчеты. 

Информация из различных источников по сети Ethernet передается на сервер, обрабатывается и поступает на автоматизированное рабочее место в диспетчерский центр. Данные визуализируются в виде статусной карты, сводной таблицы состояния объектов и подробной мнемосхемы. Трехуровневая структура обеспечивает детализированный просмотр в реальном времени всех компонентов и позволяет своевременно реагировать на аварийные ситуации.

Отраслевыми прикладными проектами занимается специально созданное подразделение "Ростелекома" — проектный офис "Территория". Специалисты центра компетенций, используя собственные и партнерские разработки, реализуют оптимальные для предприятий решения.

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Теги:
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