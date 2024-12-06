Победители регионального конкурса "Мой добрый бизнес"
"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Бизнес
18 декабря 2024 18:53  [69] Меры господдержки предпринимателей обсудили в Нижнем Новгороде
18 декабря 2024 17:15  [110] Дети — ваши будущие клиенты: "Ростелеком" изучил особенности медиапотребления поколения Альфа
18 декабря 2024 16:15  [160] Более 40 потенциальных получателей соцконтракта обучились основам предпринимательства в центре "Мой бизнес"
18 декабря 2024 15:36  [164] Почти 80% нижегородских предпринимателей в 2024 году успешно взаимодействовали с органами власти
18 декабря 2024 14:54  [155] "Ростелеком" автоматизировал управление сетью насосных станций в Нижегородской области
18 декабря 2024 14:02  [207] Мужчины на 20% чаще женщин посещают форумы по ИИ и кибербезу
18 декабря 2024 13:37  [178] Реставрацию южного келейного корпуса Саровского монастыря завершат в 2025 году
18 декабря 2024 10:20  [218] Более 120 молодых ученых и студентов представили разработки на конференции имени Серафима Афонина
18 декабря 2024 09:13  [217] Участники кластера индустрии детских товаров получат субсидии на возмещение части затрат
17 декабря 2024 16:26  [370] Нижегородские предприниматели оценят услуги по предоставлению арендных площадей
Бизнес

Почти 80% нижегородских предпринимателей в 2024 году успешно взаимодействовали с органами власти

18 декабря 2024 15:36  [164] Бизнес

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам предпринимателей Нижегородской области

В Нижегородской области в 2024 году около 80% предпринимателей положительно оценивают свой опыт взаимодействия с органами власти. Такие данные представил на пресс-конференции 18 декабря Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.

По словам Павла Солодкого, опрос, проведенный среди субъектов МСП региона, выявил позитивные тенденции в развитии бизнеса. Так, 52% опрошенных сообщили, что у их бизнеса в этом году наблюдался стабильный рост, а у 5% нижегородских предпринимателей - ускоренный рост. Почти три четверти опрошенных заявили о развитии бизнеса в регионе по итогам уходящего года.

Среди основных трудностей, с которыми столкнулись предприниматели в этом году, были названы рост стоимости заемных средств (52% опрошенных), дефицит кадров (59% опрошенных).

Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, в 2024 году для нижегородских предпринимателей было проведено 55 различных мероприятий (семинары, круглые столы, конференции).

"На таких мероприятиях у бизнеса снимается ряд вопросов, проблем, оказывается поддержка, в том числе, по инвестиционным контрактам", - отметил Уполномоченный по правам предпринимателей.

Ранее сообщалось, что почти 75% нижегородских предпринимателей в 2024 году развивали свой бизнес.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
бизнес Предприниматели Уполномоченный по правам предпринимателей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph