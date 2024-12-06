Почти 80% нижегородских предпринимателей в 2024 году успешно взаимодействовали с органами власти

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В Нижегородской области в 2024 году около 80% предпринимателей положительно оценивают свой опыт взаимодействия с органами власти. Такие данные представил на пресс-конференции 18 декабря Уполномоченный по правам предпринимателей Нижегородской области Павел Солодкий.
По словам Павла Солодкого, опрос, проведенный среди субъектов МСП региона, выявил позитивные тенденции в развитии бизнеса. Так, 52% опрошенных сообщили, что у их бизнеса в этом году наблюдался стабильный рост, а у 5% нижегородских предпринимателей - ускоренный рост. Почти три четверти опрошенных заявили о развитии бизнеса в регионе по итогам уходящего года.
Среди основных трудностей, с которыми столкнулись предприниматели в этом году, были названы рост стоимости заемных средств (52% опрошенных), дефицит кадров (59% опрошенных).
Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, в 2024 году для нижегородских предпринимателей было проведено 55 различных мероприятий (семинары, круглые столы, конференции).
"На таких мероприятиях у бизнеса снимается ряд вопросов, проблем, оказывается поддержка, в том числе, по инвестиционным контрактам", - отметил Уполномоченный по правам предпринимателей.
Ранее сообщалось, что почти 75% нижегородских предпринимателей в 2024 году развивали свой бизнес.
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