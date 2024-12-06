Открытый диалог с Тофуриусом Крейном: правда о России и Западе глазами независимого журналиста Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

В ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошла встреча студентов с американским независимым журналистом Тофуриусом Крейном. Основной темой встречи стало обсуждение, почему иностранцы переезжают в Россию. Организатором открытого диалога выступило региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России".

Тофуриус Крейн – американский журналист, который переехал в Россию в 2023 году. Студентам он рассказал о своей миссии: побывал на Донбассе и увидев своими глазами разрушения, журналист решил рассказывать миру правду. В ходе встречи он поделился своим взглядом на русофобскую пропаганду, навязываемую Западом, а также на традиционные ценности, которых придерживаются в нашей стране.

"Уровень жизни в России приятно удивил меня. В американских СМИ Россию представляют как угнетающую страну, но я увидел другую реальность: гостеприимных людей, развитую инфраструктуру и уважение к традициям. Россия – это место, где семья и дети остаются в центре внимания, чего не хватает в США", - отметил Тофуриус Крейн.

Встреча прошла в формате живого диалога, где студенты смогли задать вопросы на самые острые темы. Особенно неподдельный интерес аудитории вызвали истории Тофуриуса Крейна о первых днях на освобожденных территориях, культурных открытиях в России и опыте работы журналистом в условиях давления со стороны США. "Когда я впервые приехал на Донбасс, меня шокировала реальность. Я видел разрушенные дома, людей, которые борются за свою жизнь. На Западе постоянно демонизируют Россию. СМИ называют украинские обстрелы Донбасса "самообстрелами" и перекручивают факты. В США закрывают русскоязычные сайты, чтобы никто не мог узнать правду. Это целенаправленная политика, чтобы сохранить миф о враге и оправдать поставки оружия", - поделился независимый журналист.

После каждого ответа Тофуриуса Крейна в зале царила атмосфера оживленного обсуждения. Студенты активно задавали вопросы, касающиеся и жизни в России, и изменений в мировом информационном пространстве.

"Это был мой первый опыт участия в таком диалоге. Меня поразила позиция нашего гостя – он нашел в себе силы сбежать из страны, которая притесняет инакомыслие. Особенно меня впечатлили его слова о том, что главный страх в его жизни – проснуться в США и снова остаться там", - поделился своими впечатлениями о встрече студент ННГУ им. Лобачевского Михаил Квасников.

При поддержке "Молодой Гвардии Единой России", а также Российского общества "Знание" и военно-патриотического центра "Авангард" открытые диалоги с международными специалистами проходят в ННГУ им. Лобачевского на постоянной основе. Уже были организованы встречи с военными корреспондентами, военнослужащими, врачами и волонтерами, которые трудятся в зоне СВО. За 2024 год участниками проекта стало более 3500 студентов.

"Наша задача – защищать свою культуру, идентичность и независимость. Встречи с такими людьми как Тофуриус Крейн помогают молодежи увидеть истинную картину событий, понять, как противостоять информационным атакам и фейкам, а главное – осознать свою роль в защите Родины. Молодежь – это фундамент нашего будущего, и мы должны воспитывать ее в духе патриотизма, ответственности и стремления к правде", - отметил руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков.

"Формат сегодняшней встречи оказался очень удачным. Видно интерес, видно живой диалог, в ходе которого были подняты на обсуждение те вопросы, ответы на которые сейчас важно понимать каждому гражданину нашей страны. Такие диалоги дают возможность студентам услышать мнение очевидцев событий и понять, что истина всегда выходит за рамки пропаганды", - рассказала начальник управления по молодежной политике ННГУ им. Лобачевского Вероника Орлова.

Встреча, которая прошла также при поддержке "Волонтерской Роты Боевого Братства" и Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", вызвала огромный отклик у студентов. Вопросы были сложными и важными, а обсуждение – живым и откровенным.

В планах у регионального отделения "Молодой Гвардии" продолжить организацию таких мероприятия, чтобы развивать критическое мышление у молодежи и формировать осознание роли России в современном мире.

Напомним, молодогвардейцы уже организовывали встречу с Тофуриусом Крейном в феврале этого года для студентов Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. В мероприятии тогда приняли участие и молодые люди из Донецка, обучающиеся в вузе. Открытый диалог прошел на английском языке, что стало хорошей практикой для студентов-переводчиков.

А совсем недавно молодогвардейцы организовали открытый диалог студентов с немецкой антифашисткой Лианой Килинч. Она рассказала молодежи о причинах переезда в Россию и как изменила ее жизнь работа на освобожденных территориях в нашей стране.