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Общество

Госслужащие Нижегородской области награждены знаком отличия "Почетный наставник"

18 декабря 2024 17:02  [125] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Четырнадцать госслужащих Нижегородской области награждены знаком отличия "Почетный наставник" за вклад в профессиональное развитие сотрудников, вновь принятых на государственную службу. 

Награды вручила министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева на II ежегодном форуме наставников для госслужащих, который состоялся в Корпоративном университете правительства Нижегородской области. В мероприятии приняли участие более 80 сотрудников из 38 органов исполнительной власти региона. 

"Наставничество – это не просто передача знаний и опыта, это создание культуры ответственности и профессионализма. Наставник формирует не только компетенции, но и ценности, которые определяют будущее нашей страны. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить лучшие практики наставничества и найти новые пути для улучшения нашей работы. Вместе мы можем создать сообщество, которое будет способствовать развитию талантливых кадров и повышению эффективности госслужбы" - отметила министр кадровой политики правительства Нижегородской области Екатерина Лебедева.

В рамках панельной дискуссии лучшими практиками по адаптации новых сотрудников с участниками форума поделились опытные наставники - руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова, заместитель министра спорта региона Екатерина Парилова, мэр Арзамаса Александр Щелоков. 

Также участники форума вместе с бизнес-тренером Нелли Шумиловой работали в группах над темой "Формирование общих ценностей наставничества" и прослушали лекцию "Наставничество как логика жизни" от радиоведущего и журналиста Леонида Клейна.

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Теги:
госслужба Награждение
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