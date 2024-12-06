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Экономика

Гордума Дзержинска приняла бюджет на 2025 год

18 декабря 2024 17:44  [103] Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Городская Дума Дзержинска приняла бюджет города на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы и расходы казны следующего года сбалансированы на уровне 10,3 миллиарда рублей. 

Существенную долю доходов составят налоговые поступления в размере 4,3 миллиарда рублей и безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов - 5,4 миллиарда рублей. 

Расходы преимущественно включены в семнадцать муниципальных программ, затрагивающих все сферы жизнедеятельности городского округа. Наиболее крупные суммы финансирования традиционно направлены на решение социальных задач – дошкольное и общее образование, культуру, физкультуру и спорт, социальные нужды. Доля данных расходов в принятом бюджете составляет почти 67%. 

Среди капиталоемких мероприятий будущего года - продолжение строительства бассейна на стадионе "Капролактамовец" и капитального ремонта театра Кукол, ремонт автомобильных дорог по улицам Народной, Панфиловцев, Матросова, снос ветхого дома на улице Ситнова, 10 и строительство дома на улице Грибоедова, 36, участие в софинансировании программ "Вам решать!" и т.д. 

"Бюджет, который сегодня был принят Думой, отражает полную картину планов города на год. Заложены средства для функционирования муниципальных объектов и учреждений, благоустройство Дзержинска, осуществление начатых дел и проектирование будущих социальных объектов, дорог. Надеюсь, все планы будут реализованы в полном объеме. По мнению депутатов, есть несколько направлений, на которые администрации стоит обратить особое внимание. Они изложены в поправках к решению", - сказала председатель городской Думы Виктория Николаева. 

Бюджет был поддержан единогласно с учетом предложений депутатов. Они поступили от думских фракций "Единая Россия" и КПРФ, депутатов Игоря Крашенинникова, Нины Аранович, Романа Шилова, комитетов по городскому хозяйству и  по социальным вопросам.

"Наша фракция в поправках обозначила приоритетные направления, на которые, с нашей точки зрения, надо направить деньги  дополнительно к расходам, уже указанным в принятом бюджете", - уточнил руководитель фракции "Единая Россия" Виктор Романов. 

Так, депутаты фракции "Единая Россия" предложили предусмотреть финансирование проекта "Школьный стадион 2.0", учесть увеличение расходов на расширение социальной помощи участникам СВО, меры безопасности детей в учреждениях соцсферы, дополнительные ассигнования для завершения строительства объездной дороги в поселке Дачный, расходы на расширение дороги по бульвару Правды до четырех полос. 

Фракция КПРФ, со своей стороны, акцентировала на необходимости трат на ремонт подъездных путей к объектам соцсферы, содержание школьных дворов, в том числе, их расчистку от снега, текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений города.

"Важно, чтобы партийные противоречия и политические несогласия ушли в сторону при принятии бюджета, ведь мы все работаем в интересах города, - сказал руководитель фракции КПРФ Александр Терентьев. - Благодарен коллегам, за принятие наших поправок. Общая сумма средств, необходимая на них, порядка ста пятидесяти миллионов рублей. Со своей стороны, согласились с поправками коллег, потому что они направлены на развитие города и обеспечение нормальной жизни горожан".

Представитель партии "Справедливая Россия – патриоты – за правду" депутат Нина Аранович предложила направить бюджетные средства на ремонт тротуаров, а представитель партии ЛДПР депутат Роман Шилов – пополнить резервный фонд. 

Созвучные инициативы были высказаны депутатом Игорем Крашенинниковым, фракцией "Единая Россия" и комитетом по городскому хозяйству. Они касаются расчета бюджетных ассигнований и финансирования работ по сохранению здания бывшего кинотеатра "Спутник". 

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Теги:
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