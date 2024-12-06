Церемония вручения премии "Журналист года - 2024" прошла в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Олег Булыгин

Церемония вручения премии "Журналист года - 2024" прошла в Нижнем Новгороде 18 декабря на площадке Дома народного единства.

Премия учреждена для поддержки и развития журналистики в Нижегородской области. По итогам года экспертное сообщество определило лучших в профессии.

Сотрудник "Нижегородского областного информационного центра" Александр Воложанин был признан фотокорреспондентом года. В частности, высоких оценок был удостоен его фоторепортаж "Встреча Поезда Победы". Фотоработы Александра регулярно публикуются на сайте и в соцсетях НИА "Нижний Новгород".

Кроме того, еще целый ряд сотрудников НОИЦ были отмечены за профессионализм, они также стали лауреатами премии. НИА "Нижний Новгород" поздравляет коллег с заслуженным успехом!