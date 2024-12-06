Минэкономразвития РФ подготовило закон о регулировании переработок и увольнений Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минэкономразвития РФ разработало законопроект по повышению гибкости рынка труда в условиях дефицита кадров: он снимет ограничения на рынке труда, в том числе связанные со сверхурочной работой и расширят возможности для договоренностей между работодателем и работником. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Законопроект предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс. Ключевые изменения коснутся переработок, условий заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора, работы из отпуска и ограничений для женщин.

Минэк предлагает установить лимит сверхурочной работы на уровне 4 часов в день и 240 часов в год. Сейчас продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Кроме того, законопроектом предусмотрена оплата сверхурочной работы свыше 120 часов в двойном размере за каждый час.

Также из закона исключат запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств.

Предлагаемые изменения затронут, прежде всего, организации, где период и учёт рабочего времени строго регламентированы - например, производственные предприятия.

В законопроекте есть пункт о двукратном увеличении количества работников, с которыми работодатели смогут заключить срочный договор (с 35 до 70 человек). По мнению авторов, эта мера будет востребована у предприятий, которым нужны работники на конкретный сезон.