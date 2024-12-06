Швейная мастерская "Доброе сердце" и экскурсии "Звуки патриотизма": нижегородцы подают заявки на конкурс гражданских инициатив Общество

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Прием заявок на Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив, который проводит Центральный совет сторонников партии "Единая Россия", проходит до 23 декабря на сайте sila-idey.er.ru. По итогам НКО-победители смогут получить ресурсную поддержку до 3 млн рублей.

Активисты Краснобаковского округа Нижегородской области подали заявки на два проекта – Швейная мастерская "Доброе сердце" и Семейный клуб "Пространство доверия".

Проект "Доброе сердце" даст возможность всем желающим овладеть умениями и навыками шитья, практическим приемам ремонта и изготовления одежды, научиться пользоваться швейным оборудованием.

"Наша первоочередная задача – в швейной мастерской волонтеры любого возраста, а таких у нас много – от школьников и их родителей до пенсионеров, смогут шить необходимые вещи для бойцов СВО. Деятельность по проекту будет развиваться. В дальнейшем планируем обучать членов семей с детьми, многодетных, людей без образования. Они смогут шить, перешивать и ремонтировать одежду и иные вещи для родных, что позволит сэкономить семейный бюджет. А может, кто-то впоследствии станет заниматься шитьем профессионально, сможет организовать собственное дело, стать самозанятым. Мы создадим условия, в которых можно будет пробовать, развиваться и двигаться вперед", - поделилась планами один из авторов проекта Любовь Утина.

А семейный клуб "Пространство доверия" намерен развивать и расширять поддержку для родителей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

"Проект направлен на психологическую и консультационную поддержку родителей, на адаптацию к жизни с детьми с РАС, на обучение взаимодействию членов семьи с особенным ребенком и между собой, на социальную перестройку контактов и расширение личных связей. В рамках работы семейного клуба проводятся развивающие занятия и культурно-развлекательные мероприятия для детей и родителей: коммуникативные игры, занятия в микро-группах по творческим направлениям (рисование, аппликация, обучение эмоциям), игровая физкультура. К проведению занятий привлечены психолог, медсестра, социальный педагог, логопед-дефектолог, инструктор по трудотерапии. Кроме того, родители общаются в формате "круглых столов", проводятся профессиональные консультации, обмен опытом, тренинги", - рассказала автор проекта Наталья Клюева.

От Ленинского района Нижнего Новгорода заявлен проект "Звуки патриотизма: Путешествие в мир музеев". В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне планируется проведение специальных экскурсий для жителей с нарушениями слуха в возрасте от 10 до 35 лет по музеям Нижнего Новгорода.

Участники смогут посетить организованные для них экскурсии с сурдоперевочиком в музеи, посвященные истории и героям России. Это музей техники и оборонной промышленности в парке Победы, музей "Оружие Победы" и музей истории специальной военной операции и подвигов ее участников.

Напомним, Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив проводит Центральный совет сторонников партии "Единая Россия". Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путем голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ. Лучшие проекты получат поддержку до 3 миллионов рублей, наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников, информационное сопровождение проекта.

Подать заявку можно на сайте sila-idey.er.ru. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Отметим, что поддержка общественных инициатив, реализации различных программ и проектов при участии жителей включены в народную программу партии.