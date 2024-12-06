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Бизнес

Прайм-тайм для бизнеса: "Ростелеком" представил исследование лучших практик корпоративного телевидения

19 декабря 2024 12:46  [28] Бизнес

Фото: ПАО "Ростелеком"

Более 75% организаций, использующих корпоративное телевидение в качестве канала коммуникации, отмечают высокий уровень удовлетворенности сотрудников, а в 60% компаний команда демонстрирует лучшее понимание целей и задач бизнеса. Внедрение корпоративного ТВ также снижает затраты на традиционные формы коммуникации до 30%, что делает этот инструмент не только эффективным, но и экономически оправданным. Такие выводы содержатся в исследовании "Ростелекома" "Корпоративное телевидение: лучшие практики 2024", проведенном совместно с "Синтеррой Медиа", цифровым партнером индустрии производства, обработки и доставки медиаконтента.

Исследование включает актуальные маркетинговые тренды и аналитику, которую бизнес сможет использовать как инструмент для повышения эффективности персонала и достижения ключевых целей компании. В его периметр попали различные аспекты внедрения корпоративного ТВ, включая технические характеристики, пользовательский опыт и экономическую эффективность, а также влияние на качество внутрикорпоративных коммуникаций и подходы к созданию востребованного контента.

Эксперты проанализировали данные из открытых источников и провели интервью с представителями крупнейших российских компаний, успешно использующих корпоративное телевидение. На основе оценки по девяти ключевым факторам (лицензия СМИ, собственные разработки, ИИ, охват аудитории и др.) они сформировали рейтинг 50 ведущих российских компаний, который подтвердил высокий потенциал корпоративного ТВ для повышения конкурентоспособности бизнеса.

По прогнозам аналитиков, к 2025 году объем рынка корпоративного телевидения вырастет на 50%. Среди ключевых трендов, влияющих на развитие этого сегмента в России, участники исследования выделили развитие платформ и экосистем, персонализацию и применение искусственного интеллекта. При этом уже сегодня технологии позволяют бесшовно интегрировать корпоративное ТВ в существующую ИТ-инфраструктуру компании, обеспечивая при этом надежность и безопасность передачи данных. Так, более 80% ИТ-отделов опрошенных организаций подтвердили простоту внедрения таких решений. 

Тенденции развития корпоративного телевидения связаны с общими трендами медиаиндустрии, в том числе в контенте. Так, последние годы заметно сократился хронометраж программ. Самым востребованным форматом стал "сверхкороткий метр": 10–15-секундные ролики и мини-фильмы продолжительностью 1–2 минуты. При этом компании — лидеры рейтинга активно используют и форматы видеоинтервью 20–30 минут, снимают документальные фильмы и даже сериалы. 

В условиях растущей конкуренции на рынке труда компании, внедряющие инновационные решения для взаимодействия с персоналом, получают значительное преимущество. Корпоративное телевидение становится все более востребованным инструментом управления эффективностью компании. Оно позволяет улучшить коммуникации внутри организации, способствует росту лояльности сотрудников и поддерживает сильную корпоративную культуру для достижения стратегических целей бизнеса.

Более подробно о результатах исследования "Корпоративное телевидение: лучшие практики 2024" — на сайте trends.rt.ru.

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Теги:
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