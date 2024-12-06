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Общество

Мобилизованные, контрактники и добровольцы, участвующие в СВО, освобождены от транспортного налога в 2025 году

19 декабря 2024 12:59  [2] Общество

На заседании Законодательного собрания Нижегородской области 19 декабря депутаты приняли в двух чтениях закон "О внесении изменений в отдельные законы Нижегородской области".

Документом продлевается действие льготы, освобождающей от уплаты транспортного налога мобилизованных, контрактников и добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции, на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., на мотоциклы с мощностью двигателя до 36 л.с. и моторные лодки с мощностью двигателя до 30 л.с. включительно до 31 декабря 2024 года.

"Специальная военная операция продолжается, поэтому мы продлеваем действие льготы по транспортному налогу для наших героев еще на год. Таким образом, в 2025 году им не придется платить этот налог за 2024 год", - отметил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. 

Ранее сообщалось, что приставы простят участникам СВО долги по просроченным кредитам на сумму до 10 млн рублей.

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Теги:
Законодательное собрание Налоги
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