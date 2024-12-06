Главе Сарова и минимуществу дано поручение решить вопрос с жильем для многодетных семей Общество

Главе города Саров и министерству имущественных и земельных отношений уже даны поручения по решению вопросов по строительству жилья от саровских многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По информации регионального минимущества, земельные ресурсы на территории Сарова из-за статуса города ограничены, отсутствуют земельные участки, пригодные для предоставления под индивидуальное жилищное строительство. Нижегородское правительство решает этот вопрос путем предоставления сертификата на улучшение жилищных условий (номинал – 600 тысяч рублей) взамен земельного участка.

Кроме того, проводится формирование земельных участков в соседних муниципалитетах. Многодетные семьи из Сарова могут получить земельные участки под ИЖС в соседних муниципалитетах (Дивеевский, Первомайский и Вознесенский округа); такие участки там есть.

Также принят закон, который позволяет многодетным семьям формировать земельные участки по выбору в любом муниципалитете, кроме Нижнего Новгорода, Сарова и Дзержинска. Такие изменения в законодательство приняты в 2024 году – ранее граждане неоднократно предлагали предоставлять им участки, которые они сами нашли в конкретных сельских населенных пунктах, например, где уже живут их друзья или родственники.

Ранее сообщалось, что нижегородские власти выставили на торги еще один участок для ИЖС в Сормове.