Нижегородские студенты стали победителями программы "Первая стажировка" Бизнес

Фото: МТС

Студенты из Нижнего Новгорода вошли в число 200 победителей программы "Первая стажировка", организованной благотворительным фондом "Система" совместно с цифровой экосистемой МТС. Итоги программы подвели 10 декабря в Москве, куда пригласили победителей-стажеров для личной встречи с представителями 17 ведущих российских работодателей из разных отраслей, которые открыли свои двери для стажеров в этом году.

В рамках общения с топ-менеджментом компаний ребята активно делились своим опытом, полученным в ходе стажировок, интересовались секретами стратегии и бизнес-успехов признанных лидеров и руководителей, обсуждая карьерные перспективы в ведущих российских компаниях.

Благотворительная программа "Первая стажировка" направлена на знакомство молодежи с потенциальными работодателями и получение первого профессионального опыта. Около 3300 студентов и выпускников из 79 регионов России представили свои резюме, видеовизитки и мотивационные письма в адрес компаний. По итогам отбора 202 студента и выпускника из разных регионов страны смогли пройти стажировки в компаниях-партнёрах Благотворительного фонда "Система". Наставниками, которые помогали стажерам погружаться в реальные рабочие процессы, делиться знаниями и опытом, выступали сотрудники на всех уровнях: от руководителей до линейных специалистов.

Среди компаний, участвовавших в программе, такие известные организации, как АФК "Система", МТС, "Биннофарм Групп", агрохолдинг "Степь", группа "Эталон", Segezha Group, ГК "Медси", Natura Siberica, Центр водородных технологий и Национальная газовая компания.

"Важная социальная миссия МТС – развитие ИТ-комьюнити в стране, куда входят опытные специалисты, студенты и школьники. Мы создаем для них площадку для обмена опытом, сотрудничества и просто дружеского общения как с помощью собственных мероприятий True Tech, так и через совместные программы с вузами и поддержку значимых партнерских проектов. В рамках стажировок, реализованных вместе с фондом "Система", мы знакомили молодых специалистов с компанией, ее реальными проектами и теми, кто их создает, начиная с ведущих экспертов, заканчивая руководителями. Часть ребят успели хорошо зарекомендовать себя и были приглашены в МТС на длительные стажировки", – прокомментировала Оксана Воробьева, генеральный директор МТС Диджитал.

"Развитие человеческого и социального капитала — это основная миссия нашего Фонда. Опираясь на многолетний опыт и лучшие практики, мы сопровождаем молодых людей — участников программ Фонда в начале их профессионального пути, предоставляя равные возможности развития личностного, творческого и профессионального потенциала. Развитие талантов — это ответственная работа, требующая тонкой настройки и объединения ресурсов и интересов самых разных сторон. И мы благодарны каждому партнеру, вкладывающему в нашу совместную деятельность свое время, сердце и интеллект", – подчеркивает Лариса Пастухова, президент Благотворительного фонда "Система".

Программы стажировок соответствуют целям национального проекта "Образование", направленного на создание условий для карьерного роста школьников и студентов, а также новому национальному проекту "Кадры", стартующему в 2025 году, который будет способствовать развитию бизнес-навыков среди молодежи и помогать в трудоустройстве выпускников.

Программа "Первая стажировка" стала одной из нескольких инициатив МТС в Нижегородской области, направленных на профессиональную ориентацию молодежи. В ноябре с успехом прошёл хакатон для юных разработчиков, а в феврале компания проведёт в Нижнем Новгороде масштабный бесплатный ИТ-фестиваль для начинающих и опытных ИТ-специалистов с обширной образовательной и развлекательной программой.