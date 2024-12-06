Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Сокращение количества документов для записи в детский сад
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 декабря 2024 07:05  [52] Глеб Никитин: "Вы защищаете страну и своих сограждан от угроз самого разного уровня и сложности"
19 декабря 2024 18:59  [254] Около 7000 иностранных студентов учится в Нижегородской области
19 декабря 2024 18:46  [267] Нижегородские полицейские передали новогодние подарки детям своих коллег из ДНР
19 декабря 2024 18:33  [267] Новые меры поддержки приемных родителей появятся в Нижегородской области
19 декабря 2024 18:16  [266] Праздничное открытие "Новогодней Горьковской ярмарки" пройдет в Нижнем Новгороде
19 декабря 2024 18:02  [262] Нижний Новгород получит 15 белорусских электробусов
19 декабря 2024 17:43  [269] В нижегородской гимназии №25 прошло торжественное мероприятие в рамках проекта "Новая школа"
19 декабря 2024 17:19  [267] Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций в 2024 году
19 декабря 2024 16:52  [238] Юрий Шалабаев поручил ежедневно инспектировать качество уборки снега
19 декабря 2024 16:39  [348] Нижегородский минздрав взял на контроль вопрос нижегородки о медпомощи
Общество

Глеб Никитин: "Вы защищаете страну и своих сограждан от угроз самого разного уровня и сложности"

20 декабря 2024 07:05  [52] Общество

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и других органов госбезопасности.

Губернатор Нижегородской области Глеба Никитин поздравил сотрудников органов безопасности и ветеранов с их профессиональным праздником.

"Ваша работа связана с огромной ответственностью. Вы защищаете страну и своих сограждан от угроз самого разного уровня и сложности. Такая деятельность требует постоянного развития и вовлечения, получения новых навыков и компетенций, самосовершенствования. Особенно актуально это в последние годы, когда Россия столкнулась с целым рядом новых вызовов. Успешное выполнение задач сегодня было бы невозможным без того фундамента, который заложили ветераны органов безопасности", - отметил глава региона.

"В этот профессиональный праздник хочется поблагодарить за труд нижегородских работников органов безопасности и наших ветеранов. Вы выполняете большой объем работы, необходимый для стабильного развития региона и безопасности его жителей. Нижегородская область всегда стояла на страже интересов страны, и вы являетесь достойными продолжателями этой исторической миссии", - подчеркнул губернатор.

"В ваш профессиональный праздник желаю достижения всех поставленных целей и задач! Пусть удастся реализовать все намеченные планы! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!" - пожелал в заключение Глеб Никитин.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Праздники ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph