Глеб Никитин: "Вы защищаете страну и своих сограждан от угроз самого разного уровня и сложности" Общество

20 декабря в России отмечается День работника органов безопасности — профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (ФСО) и других органов госбезопасности.

Губернатор Нижегородской области Глеба Никитин поздравил сотрудников органов безопасности и ветеранов с их профессиональным праздником.

"Ваша работа связана с огромной ответственностью. Вы защищаете страну и своих сограждан от угроз самого разного уровня и сложности. Такая деятельность требует постоянного развития и вовлечения, получения новых навыков и компетенций, самосовершенствования. Особенно актуально это в последние годы, когда Россия столкнулась с целым рядом новых вызовов. Успешное выполнение задач сегодня было бы невозможным без того фундамента, который заложили ветераны органов безопасности", - отметил глава региона.

"В этот профессиональный праздник хочется поблагодарить за труд нижегородских работников органов безопасности и наших ветеранов. Вы выполняете большой объем работы, необходимый для стабильного развития региона и безопасности его жителей. Нижегородская область всегда стояла на страже интересов страны, и вы являетесь достойными продолжателями этой исторической миссии", - подчеркнул губернатор.

"В ваш профессиональный праздник желаю достижения всех поставленных целей и задач! Пусть удастся реализовать все намеченные планы! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!" - пожелал в заключение Глеб Никитин.