Линейный ускоритель ЦКП "СКИФ" запустили в наукограде в Новосибирской области Общество

Фото: sfo.gov.ru

Линейный ускоритель Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") запущен в наукограде Кольцово Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте полпреда Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Запуск линейного ускорителя стал одним из этапов реализации масштабного научного проекта, который находится под контролем полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева.

Пучок из источника электронов ЦКП "СКИФ" пролетел сквозь всю структуру линейного ускорителя, длина которой составляет 25 метров, его параметры — положение, размер, энергия, суммарный заряд — зафиксированы системой люминофорных датчиков, спектрометром и цилиндром Фарадея.

Линейный ускоритель — это стартовая ступень ускорительного комплекса ЦКП "СКИФ", где электроны рождаются, группируются в пучок, получают ускорение и энергию 200 млн электронвольт.

Центр коллективного пользования "СКИФ" — источник синхротронного излучения поколения 4+. Реализация проекта ведётся в рамках национального проекта "Наука и университеты" и во исполнение Указа президента России от 25 июля 2019 года. Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения. Уникальные характеристики проекта позволят проводить передовые исследования в таких областях, как химия, физика, материаловедение, биология, геология, гуманитарные науки. Также ЦКП "СКИФ" поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий.