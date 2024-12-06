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Общество

Путин признал недоработки ЦБ РФ в использовании ключевой ставки

19 декабря 2024 15:44  [1] Общество

Центробанк мог эффективнее использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 19 декабря.

"Эксперты полагают, что ЦБ мог бы эффективнее и раньше начать использовать определенные инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать летом", - отметил глава государства.

Напомним, ближайшее заседание совета директоров регулятора по ключевой ставке намечено на 20 декабря. Путин заявил, что руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина не говорила ему, какое завтра будет решение по ставке.

"Набиуллина сама не знает, какая завтра будет ключевая ставка" - сказал президент.

p>Владимир Путин также назвал инфляцию в России тревожным сигналом.

"Инфляция составляет 9,2%-9,3%, однако заработные платы в реальном выражении выросли сильнее инфляции - на 9%", - отметил он.

Президент заявил, что ситуация в целом стабильная.

В ходе прямой линии Путин затронул и показатели безработицы - она находится на рекордно низком уровне - 2,3%. При этом рост промышленности при этом составляет 4,4%, а в перерабатывающей промышленности — 8,1%, добавил глава государства.

Как ранее сообщал телеканал "360", председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор продолжит вести обоснованную денежно-кредитную политику. При этом, по её словам, снижение ключевой ставки в нынешних условиях может привести только к ослаблению курса рубля и ускорению инфляции.

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Теги:
Владимир Путин Инфляция ЦБ РФ
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