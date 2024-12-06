Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций в 2024 году Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область приняла 218 иностранных делегаций из 90 стран мира в 2024 году. Об этом заявила министр международных и межрегиональных связей региона Ольга Гусева в ходе заседания общественного совета при министерстве в нижегородском кремле 19 декабря.

По её словам, в составе делегаций регион посетило около 2000 человек.

"В прошлом году Нижегородскую область посетило 50 иностранных делегаций. Этот год стал знаковым для региона, обозначив его как центр международного сотрудничества", - сказала Гусева.

Что касается сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь, то Ольга Гусева отметила, что в регионе осенью 2025 года пройдет ХХ съезд делового сотрудничества.

"На съезде будут рассмотрены, в частности, вопросы по товарообороту между Нижегородской областью и Республикой Беларусь и взаимодействии промышленных предприятий. В настоящий момент товарооборот между регионом и Белоруссией составляет около $ 1 млрд", - добавила Ольга Гусева.

Ранее сообщалось, что XIХ заседание Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь состоялось в Минске.