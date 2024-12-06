Нижегородские полицейские передали новогодние подарки детям своих коллег из ДНР Общество

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В рамках акции МВД РФ "Полицейский Дед Мороз" в Нижнем Новгороде состоялась передача благотворительному фонду регионального отделения "Народный Фронт" 200 сладких новогодних подарков для детей сотрудников органов внутренних дел Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

"С министерством внутренних дел по Донецкой Народной Республике мы тесно сотрудничаем уже не первый год. Сегодня мы стали частью большого дела, ведь подарить новогоднее чудо детям коллег, находящимся на линии боевого соприкосновения – поистине важно. Также для нас является честью оказать помощь полицейским, служба которых проходит в сложнейших условиях. И эта работа обязательно будет продолжена", - отметил начальник ГУ МВД по Нижегородской области, генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев.

В мероприятии также принял участие полицейский Дед Мороз – председатель Общественного совета при областном полицейском главке Вадим Гребенщиков.

В ближайшие дни волонтеры благотворительного фонда доставят сладкие презенты, подготовленные нижегородскими общественниками и полицейскими, детям сотрудников ОВД из Донецка.

Ранее сообщалось, что новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде.