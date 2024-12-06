"Торпедо" упустило преимущество в 3 шайбы и проиграло СКА со счётом 4:6 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

19 декабря нижегородский ХК "Торпедо" провёл заключительный матч заключительной выездной серии этого года. Нижегородцы встретились с питерским СКА. К нему наша команда подошла с 39 очками и 8 местом турнирной таблицы Запада, соперник - 44 очками и 5 местом.

Примечательно, что обе команды являются самыми забивающими в Лиге, и матч между ними, как и ожидалось, получился очень ярким, голевым, эмоциональным.

С первых минут хоккеисты "Торпедо" доставили соперникам массу неприятностей: Владислав Фирстов открыл счёт, затем Вячеслав Войнов реализовал большинство, а Игорь Ларионов - младший в меньшинстве оформил 3:0. На последних секундах периода петербуржцы отыграли одну шайбу.

После перерыва хоккеисты СКА "отзеркалили" успехи "Торпедо" - и за 4 минуты сравняли цифры на табло до 3:3. Василий Атанасов сумел вернуть лидерство в одну шайбу, но спустя 5 минут хозяева отыгрались - 4:4.

На старте третьего периода "дублем" мог отметиться Василий Атанасов, но его гол был отменён в результате видеопросмотра. При этом "армейцы" в середине двадцатиминутки впервые в матче повели в счёте и, блокируя все атаки нижегородцев, удержали лидерство. А на последних секундах красно-синие поразили пустые ворота, обеспечив себе победу в этом зрелищном и результативном поединке - 6:4.

Теперь нижегородскую команду ждёт недельный перерыв в графике матчей, и 25 декабря они отроют заключительную домашнюю серию 2024 года матчем с "Локомотивом"; 28 декабря сыграют с барысом, а 30 декабря ждут в гости "Куньлунь РС".