Повышение штрафов за нарушение ПДД с 1 января
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до 1 июня
График работы реверсивной полосы на Борском мосту
Сокращение количества документов для записи в детский сад
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
20 декабря 2024 07:29  [119] "Торпедо" упустило преимущество в 3 шайбы и проиграло СКА со счётом 4:6
18 декабря 2024 12:47  [419] Международный турнир по боевому самбо пройдёт в Кстове 21 декабря
13 декабря 2024 11:18  [701] Минград утвердил строительства ФОКа на Гордеевке в Нижнем Новгороде
10 декабря 2024 16:30  [565] Матч женской волейбольной Суперлиги прошел в Выксе при поддержке ОМК
09 декабря 2024 10:48  [629] Демонтаж недостроенного ФОКа завершили на улице Родионова в Нижнем Новгороде
09 декабря 2024 07:41  [736] "Торпедо" переиграло "Ладу" на домашнем льду со счётом 3:2
07 декабря 2024 16:32  [726] ФК "Пари НН" проиграл "Спартаку" со счётом 0:3 в заключительном матче 2024 года
07 декабря 2024 14:57  [418] Нижегородцев приглашают к участию в конкурсе спортивных проектов "Ты в игре"
07 декабря 2024 11:39  [662] Нижегородские конькобежцы завоевали "золото" и "серебро" на Кубке России
06 декабря 2024 07:25  [611] Нижегородец Шамиль Гамидов взял "серебро" ЧМ по смешанным единоборствам
Спорт

"Торпедо" упустило преимущество в 3 шайбы и проиграло СКА со счётом 4:6

20 декабря 2024 07:29  [119] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

19 декабря нижегородский ХК "Торпедо" провёл заключительный матч заключительной выездной серии этого года. Нижегородцы встретились с питерским СКА. К нему наша команда подошла с 39 очками и 8 местом турнирной таблицы Запада, соперник - 44 очками и 5 местом.

Примечательно, что обе команды являются самыми забивающими в Лиге, и матч между ними, как и ожидалось, получился очень ярким, голевым, эмоциональным.

С первых минут хоккеисты "Торпедо" доставили соперникам массу неприятностей: Владислав Фирстов открыл счёт, затем Вячеслав Войнов реализовал большинство, а Игорь Ларионов - младший в меньшинстве оформил 3:0. На последних секундах периода петербуржцы отыграли одну шайбу.

После перерыва хоккеисты СКА "отзеркалили" успехи "Торпедо" - и за 4 минуты сравняли цифры на табло до 3:3. Василий Атанасов сумел вернуть лидерство в одну шайбу, но спустя 5 минут хозяева отыгрались - 4:4.

На старте третьего периода "дублем" мог отметиться Василий Атанасов, но его гол был отменён в результате видеопросмотра. При этом "армейцы" в середине двадцатиминутки впервые в матче повели в счёте и, блокируя все атаки нижегородцев, удержали лидерство. А на последних секундах красно-синие поразили пустые ворота, обеспечив себе победу в этом зрелищном и результативном поединке - 6:4.

Теперь нижегородскую команду ждёт недельный перерыв в графике матчей, и 25 декабря они отроют заключительную домашнюю серию 2024 года матчем с "Локомотивом"; 28 декабря сыграют с барысом, а 30 декабря ждут в гости "Куньлунь РС".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph