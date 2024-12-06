Масштабный ремонт прошёл в дзержинском стационаре №3 НОКОД Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В дзержинском стационаре №3 Нижегородского областного клинического онкологического диспансера открылись обновлённые операционные, а также палата отделения реанимации и интенсивной терапии. Их оснастили современной мебелью и оборудованием, закупленными в том числе благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение".

Как рассказали в облправительстве, ремонт помещений был выполнен в преддверии празднования 65-летия с момента основания онкологической службы города.

На церемонию открытия прибыл главврач НИИ клинической онкологии – Нижегородского областного клинического онкологического диспансера (НОКОД) Сергей Гамаюнов. Он отметил, что стационар №3 специализируется на заболеваниях кожи, мягких тканей, костей, онкоурологии и хирургии малого таза. Здесь проводят расширенные и комбинированные операции и специализированное лечение. При этом отделение тазовой хирургии является уникальным - таких отделений всего около 10 по всей стране.

По словам Гамаюнова, после ремонта оперблок и реанимация стали ещё современнее.

"В этих пространствах можно проводить сложнейшие операции, при этом сокращая сроки послеоперационной реабилитации пациентов. Это одно из важнейших направлений нашей работы в рамках федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями", – подчеркнул специалист.