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Общество

Сормовской ТЭЦ исполняется полвека

20 декабря 2024 10:10  [31] Общество

22 декабря Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала "Т Плюс" исполнится 50 лет. Как рассказали в пресс-службе компании, в этот день в 1974 году был включён в сеть турбогенератор №1 мощностью 60 МВт.

Строительство станции началось в феврале 1968 года. В октябре 1975 года завершился ввод оборудования первой очереди ТЭЦ. В октябре 1981 года полностью вошла в строй вторая очередь. Станция отапливает и обеспечивает горячей водой Сормовский, Московский и Канавинский районы Нижнего Новгорода.

В 2008–2010 гг. прошли модернизацию с увеличением мощности турбоагрегаты №1 и №2, при этом общая установленная электрическая мощность станции достигла 350 МВт. С пуском в 2023 году нового водогрейного котла установленная паровая мощность Сормовской ТЭЦ достигла 696 Гкал/ч.

В 2024 году в химическом цехе станции была введена новая установка подготовки химобессоленной воды для подпитки котлов с использованием передовой технологии противоточного ионообменного фильтрования. Это позволит существенно снизить удельные расходы химреагентов на выработку обессоленной воды, водопотребление станции и количество сбросов в окружающую среду. Активно внедряются на станции современные системы управления технологическими процессами.

Эти и другие реализованные проекты повышают надёжность и эффективность эксплуатации Сормовской ТЭЦ, улучшают её экологические показатели.

"За полвека на станции сменились поколения энергетиков, но все эти годы её коллектив уверенно справляется с задачей обеспечивать надёжное теплоснабжение жителей областного центра. Сормовская ТЭЦ сегодня – современное, высокоэффективное энергопредприятие с большим потенциалом, позволяющим обеспечить потребности в тепле развивающегося города", – отметил технический директор – главный инженер станции Александр Пиголицын.

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Теги:
Т Плюс Теплоснабжение ТЭЦ
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