Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 10-16 июля 2025 года Культура и отдых

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Девятый фестиваль нового российского кино "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде с 10 по 16 июля 2025 года. Как рассказали организаторы, главной темой нового сезона станет авангард в кино и в отечественном искусстве в целом.

Центральная тема фестиваля раскрывается в рамках внеконкурсной и деловой программы. В этом году она выбрана в честь 100-летия с момента выхода на экраны легендарного фильма "Броненосец "Потёмкин" Сергея Эйзенштейна, который стал законодателем стилистических мод мирового кинематографа и во много повлиял на всю мировую культуру.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что "Горький fest" стал важной частью культурной жизни нашего региона.

"Здорово, что в 2025 году он будет посвящён замечательному явлению — русскому авангарду. У нас есть большие планы по развитию этого направления в Нижнем Новгороде, здесь экспонируется целый ряд шедевров авангарда, есть прекрасные архитектурные памятники того времени. Уверен, девятый "Горький fest" станет ярким событием для всего региона, позволит многим людям прикоснуться к искусству", - сказал Никитин.

Президент фестиваля Михаил Пореченков заявил, что "Горький fest" стал значимой платформой для режиссёров, которые доверяют фестивалю свои работы.

"Поддержка талантливых фильмов и возможность ознакомить зрителей с ними — наша главная задача, и мы рады её воплощать", - прокомментировал он.

Пореченков поблагодарил Нижегородскую область за тёплый прием, поддержку и любовь.

"Здесь нас всегда ждут, и эта особая атмосфера вдохновляет нас на новые достижения", - подчеркнул президент фестиваля.

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева добавила, что мероприятие способствует развитию киноиндустрии в Нижегородской области: кинематографисты, приезжая на "Горький fest", открывают регион с новой стороны, рассматривают его как съёмочную локацию и возвращаются для работы.