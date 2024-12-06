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Общество

Более 20 новых ФАПов будет построено в Нижегородской области в 2025 году

20 декабря 2024 15:36  [101] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 20 декабря провел итоговую пресс-конференцию для представителей нижегородских СМИ.

Так, спикер ЗСНО рассказал о развитии системы здравоохранения на селе и планах по строительству ФАПов на 2025 год.

"С 2025 года кардинально изменится процесс обеспечения малонаселенных пунктов региона фельдшерско-акушерскими пунктами: на смену строительства придет монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАПов. Это существенно сократит расходы бюджета, но никоим образом не скажется на качестве и доступности таких точек медпомощи на селе", - отметил Евгений Люлин.

В областном бюджете на 2025 год предусмотрены средства на строительство 22 новых ФАПов. Новый подход позволит возводить здания за три месяца с затратами от 6,2 до 8 миллионов рублей, до нововведений эта сумма в Нижегородской области колебалась от 16,5 до 22 миллионов рублей.

Муниципалитеты могут начать подбор и подготовку земельных участков под будущие ФАПы уже сейчас, а в случае нехватки средств будет решаться вопрос по предоставлению субсидий.

"Возведение модульных ФАПов обеспечит доступность качественной медицинской помощи в отдаленных малонаселенных пунктах, а значит, повысит качество жизни сельских жителей. Наступающий 2025 год станет ключевым для реализации намеченных планов", - подытожил Евгений Люлин.

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Теги:
Законодательное собрание ФАП
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