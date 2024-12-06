Образовательный проект "Виртуалити" запустили в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: МТС

Новогодний образовательный волонтерский проект о цифровых технологиях "Виртуалити" запустили в Нижнем Новгороде 20 декабря. В рамках проекта 300 волонтёров компании МТС помогут школьникам средних и старших классов с выбором будущей профессии в ИТ, расскажут о новых технологиях и способах их применения в работе, а также обучат основам работы с нейросетями, азам 3-д моделирования и созданию чат-ботов.

Проект реализуется в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Смоленске и Рязани. Участниками станут более 2500 ребят из социальных учреждений Эксперты познакомят подрастающее поколение с возможностями технологических специальностей, поделятся своим профессиональным опытом, помогут сформировать четкое представление об ИТ-специальностях и определиться с выбором будущей профессии. Также ребята смогут пройти профориентационное тестирование с применением технологии искусственного интеллекта, которое позволит определить склонности к той или иной профессии.

На площадках проекта также будут работать творческие мастерские, позволяющие поэкспериментировать с цифровыми технологиями. Например, создать 3D-модель в программе для моделирования, сделать роботов-помощников Деда Мороза, пройти мастер-класс по созданию чат-ботов без знания программирования, изучить основные инструменты программы Figma и отрисовать новогоднюю открытку или создать анимацию снегопада используя язык программирования Python.

"В этом году нами реализовано более 170 активностей корпоративного волонтерства, направленных на разные сферы. Это и экологические инициативы, и забота о людях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, и pro-bono волонтерство. Мы видим, как через корпоративное волонтерство формируется культура добровольчества, создается сообщество единомышленников, и сотрудники могут развивать свои профессиональные компетенции. В следующем году мы продолжим масштабировать добровольческие проекты с помощью создания единой платформы для участия в волонтёрских акциях, которая будет доступна всем 60 тысячам сотрудников", - отметила директор департамента по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС Наталья Белоусова.