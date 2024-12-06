Эксперт-мониторинг событий с 13 по 20 декабря 2024 года от АНО "Минин-центр" Политика

Эксперты "Минин - центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в мире, России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Темы недели – "Без СВО В.В. Путин не мыслит достижения стратегических целей", "Нижний Новгород – "100% настоящее", превратившееся из мечты в реальность", "Черная книга" для власовцев".

Федеральная тема – Без СВО Владимир Путин не мыслит достижения стратегических целей

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин считает, что "Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ, посвящённая подведению итогов 2024 г. позволила В.В. Путину выразить спокойную уверенность в правильности выбранного пути, направленного на укрепление суверенитета страны.

"Эта тема прошла красной нитью через самые разнообразные конкретные вопросы, касавшиеся как ситуации в зоне СВО, в других регионах, так и ситуации в области международных отношений. Разбирая конкретные обращения, будь то проблема с подтверждением трудового стажа для расчёта пенсионных выплат для жителей новых регионов, или проблема "пробки" в Королёве, или проблема с записью на приём к кардиологу в Нижегородской области и пр., - во всех случаях повторяется смысл слов, сказанных в самом начале мероприятия: "мы всё сделаем". Имеется ввиду, что всё сделаем сами, без участия тех, кто "похлопывал по плечу".

Да, сделаем не сразу, да, сделаем не без ошибок и сбоев, но у страны достаточно сил, чтобы навёрстывать упущенное, исправлять недоработки и добиться поставленной цели. Ситуационный центр, который работал параллельно с площадкой разговора В.В. Путина и аудитории, показал, как могут решаться "мелкие" проблемы конкретного гражданина России. Дело за тем, чтобы такая оперативная "обратная связь" на запросы действовала в постоянном режиме. Тематика СВО и связанных с ней вопросов, была встроена в общий контекст в качестве актуального и острого момента разговора о полной самоотдаче и полном напряжении сил, которые нужны для достижения целей суверенного развития страны. Без СВО В.В. Путин не мыслит достижения стратегических целей. Поэтому столь детально обсуждались оплошности, связанные с разными статусами различных категорий участников боевых действий, с социальной поддержкой участников СВО и пр. При этом мирная жизнь России также живёт своими ритмами, своими заботами, задаёт президенту России массу своих житейских вопросов по уровню цен, по размерам зарплат, по мошенничествам с банковскими счетами и пр. Так что обобщённое мета-высказывание всего разговора сводится, пожалуй, к тому, что Россия – это страна мирной жизни, мирного развития, - страна, которая спокойно, уверенно и самостоятельно справляется с решением всех трудностей, которые встречаются на пути её развития".

Региональная тема – Нижний Новгород – "100% настоящее", превратившееся из мечты в реальность

Эксперт "Минин-центра", доцент ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Вероника Беляева:

"Туризм является одной из главных экономических отраслей России, отмечал в августе 2024 года министр экономического развития РФ Максим Решетников. Нижегородская область последние годы интенсивно развивает индустрию гостеприимства. Прошло то время, когда город был участником негативных рейтингов. По сведениям Министерства туризма и промыслов Нижегородской области со ссылкой на данные мобильных операторов с января по сентябрь 2024 года туристический поток в регион составил около 3,7 млн человек, что примерно на 11,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Ожидается, что по итогам 2024 года туристический поток составит около 4,5 млн человек, а возможно и больше.

Нижний Новгород весьма привлекателен для посещения. Нижегородская область вошла в ТОП-15 направлений по объёмам бронирований, показав и в 2024 году небольшой рост. Причём у территории имеется потенциал для роста, но для этого недостаточно развита инфраструктура: в пиковые и близкие к ним даты ощущается нехватка мест в КСР (коллективные средства размещения), а также билетов на ж/д и авиатранспорте. Очевидная нехватка КСР в Нижнем Новгороде и регионе привела к росту апартаментов, предлагаемых на различных агрегаторах.

Также в 2024 году замечено увеличение глубины бронирования туров, отелей и т. д., что свидетельствует о позитивных тенденциях в целом в обществе. Именно в ковидный период произошло коренное изменение в политике планирования путешествий и отдыха, тогда глубина бронирования стала минимальной.

Одним из свидетельств приближения региона к овертуризму (ситуация, когда поток туристов превышает возможности туристической территории) является введение туристического налога. Налог будет введён с 1 января 2025 года на территории Городецкого района, который является наиболее развитой с точки зрения туризма. Результаты данного шага статут понятны только по итогам: с одной стороны, это возможность для территории получить дополнительные средства для развития инфраструктуры, но могут проявиться и отрицательные факторы, связанные в том числе и с недостаточной проработкой нормативной базы.

Одним из устойчивых векторов развития индустрии гостеприимства региона является развитие гастрономического туризма. В 2024 году министерство туризма и промыслов Нижегородской области получило награду Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia – 2024 в специальной номинации премии "За вклад в гастрономическое развитие региона". В Нижегородской области ресторанная сфера подчинена именно этому ведомству, что логично. Но именно в Нижегородской области такой подход был применён впервые в России. Наиболее ярким гастрономическим событием продолжает оставаться "Гастрономическая Рождественская": порядка 90 предприятий общественного питания выставляют свои блюда и угощения, для комфорта гостей перекрывается одна из исторических улиц. В регионе проходят и другие гастрономические события: "Арзамасский трактирщик", "Зелёные щи" (р. п. Ковернино), Пироград (р. п. Красные Баки) и другие.

Регион остаётся привлекательным с точки зрения событийных туристских программ: регион удостоился четырёх наград Национальной туристической премии Russian Traveler Awards – 2024, но это не лучший результат региона (в 2023 году награды завоевали 13 проектов). Важно, что регион остаётся площадкой проведения финала данного конкурса. В 2025 году в Нижнем Новгороде пройдёт Международный молодёжный форум - преемник Всемирного фестиваля молодёжи, в рамках которого приедут около 2000 молодых людей со всего мира.

Своеобразным трендом 2024 года является развитие автотуризма. За весь 2024 год внутри России было совершено порядка 25 млн путешествий на автомобилях. Развитие направления связано не только с повышением цен на перелёты и проезд, а, в первую очередь, с увеличением степени доступности информации не только о центральных туристских локациях, но и об удалённых интересных местах. Также развитие автотуризма стало следствием желания туристов дистанцироваться от "толпы". Это весьма позитивная тенденция для отдалённых и ранее не востребованных массово направлений. Таким образом, Нижегородская область подтверждает общероссийскую тенденцию вовлечения новых территорий в туристические маршруты. Только вот далеко не все территории, куда могут приехать туристы, имеют достаточно развитую инфраструктуру.

Важным фактором узнаваемости территории является сувенирная продукция, разнообразие которой является одним из важнейших маркеров развития туризма. Нижегородская область традиционно принимает участие во Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир". В этом году сувенирная продукция из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Богородска, Выксы и Чкаловска получила награды. Интересно, что среди победителей нет традиционных нижегородских сувениров: хохломской росписи, городецкого пряника и т. д.

Связующим звеном между гостями территории и самой территорией являются экскурсоводы. Ещё с декабря 2022 года Министерство туризма и промыслов Нижегородской области реализует процедуру аттестации. На конец 2024 года аттестовано более 200 экскурсоводов. Данное число не должно вводить в заблуждение, реально на территории региона работает намного больше экскурсоводов. И несмотря на то, что аттестация предусмотрена федеральным законодательством и проводится в соответствии с целями и задачами федерального проекта "Совершенствование управления в сфере туризма" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", нельзя однозначно утверждать, что экскурсовод, прошедший аттестацию гарантировано является лучшим в своей профессии. Процедура имеет очевидные недостатки. Вместе с этим наблюдается стремление к её совершенствованию: так, 29 ноября 2024 года были внесены существенные правки в Постановление Правительства РФ от 07.05.2022 N 833 "Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков". В любом случае, с 1 марта 2025 года экскурсоводам, не прошедшим аттестацию, нельзя будет осуществлять профессиональную деятельность.

Стоит отметить, что уходящим трендом в развитии туризма в Нижегородской области становится стремление к обретению некого столичного статуса: Нижний Новгород был новогодней, культурной столицей, столицей детского туризма и т. д. В этом году Нижний Новгород передал статус культурной столицы Грозному. За год было проведено множество ярких мероприятий, выставок. Эксперты отмечают высокую степень вовлеченности самих нижегородцев, а не только гостей региона.

Регион стал примером для развития креативных индустрий. Например, в Нижнем Новгороде разрабатывается первый в России креативный мастер-план, который станет основой для дальнейшего гармоничного развития территории. В целом Нижегородская область показывает устойчивое развитие туризма. Важным свидетельством является сохранение и развития бренда Нижнего Новгорода ("100% настоящее", презентованного в 2022 году, который из просто красивой фразы превращается в констатацию факта".

Муниципальная тема – В Нижнем Новгороде прошли общественные слушания по законопроекту об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа

Эксперт "Минин–центра", ведущий научный сотрудник ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 19 декабря в Нижнем Новгороде прошли общественные слушания по проекту Федерального закона "Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов".

"В обсуждении приняли участие представители Законодательного Собрания Нижегородской области, партии "Единая Россия", территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, общественных и поисковых организаций.

Текст законопроекта вводит понятие "геноцид советского народа", под которым понимаются действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР в период Великой Отечественной войны, путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп. Также он создает нормативно-правовую базу для организации увековечивания жертв геноцида и перезахоронения их останков.

В ходе обсуждения законопроекта был озвучен ряд предложений, которые могли бы лечь в основу дальнейших поправок к нему. Во-первых, это введение соответствующего понятия в научную и учебную литературу для обучающихся по программам среднего, среднего специального и высшего образования. Во-вторых, это расширение хронологических рамок, поскольку попытки осуществления геноцида предпринимались и в послевоенный период (в частности, в Западной Украине, Западной Беларуси, Прибалтике). В-третьих, это введение Дня памяти жертв геноцида советского народа и создание "Черной книги" организаторов и участников геноцида советского народа.

Отметим, что появление данного законопроекта является прямым продолжением сформированного в последние годы подхода к реализации политики памяти в нашей стране. Так, 2 ноября 2023 г. указом Президента РФ была создана автономная некоммерческая организация "Национальный центр исторической памяти". Учредителем центра выступает Управление делами Президента России, а к его задачам отнесены сохранение и защита российских духовно-нравственной культуры и исторической памяти, а также реализация общественно значимых проектов и инициатив в этой сфере.

Нельзя не отметить своевременность разработки данного законопроекта и в свете распространения нацистских идей на отдельных территориях бывшего Советского Союза, а также попыток реабилитации нацистских преступников, совершивших бесчеловечные преступления в период Второй Мировой войны. Подчеркнем, что именно отношение к прошлому является базовым фундаментом самоидентификации граждан государства, и за счет этого выстраиваются те или иные формы общественного консенсуса, которые ложатся в основу консолидации общества. Что крайне необходимо в условиях глобальных вызовов современности. Игнорирование этого обстоятельства приводит либо к рискам утраты государственности, либо к полному искажению, в том числе и преднамеренному, фактов истории в угоду политической конъюнктуре, как это происходит, например, в современной Прибалтике, где фактически идет реабилитация нацистских преступников. Именно поэтому необходимо противодействие попыткам создания "фейк-хистори", активно использующимся в современном общественно-политическом дискурсе для дискредитации как отдельных периодов и личностей в истории России, так и для российской политики в целом".