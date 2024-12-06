"Бал для Героев": патриотический концерт прошел в Нижегородском индустриальном колледже Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижегородском индустриальном колледже прошел концерт и бал, посвященные героизму в зоне специальной военной операции. Под звуки музыки разных эпох и народов студенты станцевали вальсы и мазурки в военной форме в поддержку наших бойцов.

Концерт объединил студентов, преподавателей, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции. Почетными гостями стали ветеран боевых действий, кавалер Ордена Мужества Алексей Трофимов, ветеран боевых действий и участник СВО Сергей Харинов, президент Союза спецназа "Краповый берет" Владимир Дунаев.

"Радует, что ветераны различных боевых действий, в том числе и специальной военной операции, а также ее действующие участники не прекращают свою службу и в тылу. Мы стараемся регулярно проводить подобные патриотические концерты, идеологические встречи, открытые диалоги с молодежью и студентами. Занимается и гуманитарной помощью. Уже порядка 30 конвоев было отправлено на фронт, и это далеко не предел. Работа ведется в полную силу, поэтому мы обязательно победим!", - заявил Владимир Дунаев.

Организацию мероприятия поддержали региональное отделение "Молодой Гвардии Единой России" и Штаб общественной поддержки. Подобные концерты показывают уважение к защитникам Родины и помогают в воспитании патриотизма и любви к своей стране у молодежи.

Ко всем участникам мероприятия в формате видеопоздравления обратился руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков, который сейчас принимает участие в СВО. Это стало примером прямой связи между тылом и фронтом.

"Наши активисты всегда в числе первых приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. В рамках гуманитарных миссий наши волонтеры постоянно бывают на освобожденных территориях, в приграничных регионах. Многие с оружием в руках сейчас отстаивают суверенитет нашей страны. А поддержка тыла здесь, в зоне СВО, очень хорошо чувствуется. И в этом единстве нашего народа мы однозначно одержим Победу!", - сказал Роман Зыков.

Бурю эмоций у всех присутствующих вызвал момент, когда на сцену вместе со своим сыном вышел выпускник колледжа Дмитрий, который сейчас защищает Родину в зоне СВО. На глазах у зрителей он пообещал мальчику вернуться домой живым и с Победой. Этот трогательный момент напомнил всем, какой ценой дается мирное небо.

"Это было просто восхитительно! Дух патриотизма и уважения к героизму наших бойцов окутал весь зал. Общаясь с нашими Героями, понимаешь, что сейчас действительно весь народ объединился, чтобы бойцы, защищающие Родину, чувствовали заботу и благодарность за свой подвиг!", - поделился после мероприятия студент Нижегородского индустриального колледжа Александр Кондратьев.

Также все студенты могли осмотреть экспозиции Музея Холодной войны, где их знакомили с макетами вооружений времен Холодной войны. Затем вместе с одним из участников СВО сотрудники музея рассказали молодежи о том, каким оружием ведется противостояние в зоне СВО, а также провели мастер-классы по первой помощь и сборке-разборке оружия.

Напомним, активисты Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" регулярно выезжают на Донбасс с гуманитарной миссией для помощи мирному населению и поддержки российских военнослужащих, участвуют в сборе и доставке гуманитарных конвоев.

Сохранение исторической памяти о подвигах Героев Отечества является важным направлением в патриотической работе партии и включено в народную программу. "Единая Россия" и "Молодая Гвардия" систематически проводят конкурсы патриотических работ, спортивные соревнования в честь Героев Отечества, Уроки мужества и другие подобные мероприятия.