Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 декабря принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" в рамках проведения Государственного Совета Российской Федерации в Московском Кремле.

Глава региона снял три шара с желаниями. Дарья Жабина (9 лет) из Зугрэса (ДНР) мечтает о конструкторе. Роман Золотов (9 лет) из Нижнего Новгорода очень хочет своими глазами увидеть действующий вулкан. А Диана Шумова (13 лет) из Володарска загадала подарок-сюрприз.

"Прекрасная традиция, она уже стала привычной и ожидаемой. Сам всегда жду с нетерпением, потому что для меня это тоже сюрприз, и всегда приятно выполнять такие пожелания и мечты детей", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также сообщил, что сразу же провел переговоры по поводы мечты Ромы Золотова с губернатором Камчатского края Виктором Солодовым.

"Он сказал: добро пожаловать на Камчатку, проработаем детали поездки. Конечно, важно, чтобы вулкан в это время действовал. Это требует определенных дат, но мы обязательно всё проработаем и исполним мечту юного нижегородца", - добавил Глеб Никитин.