"Почта Деда Мороза" будет работать в Нижнем Новгороде
Задай вопрос Уполномоченному по защите прав предпринимателей
Минград утвердил строительство высотки у Щелоковского хутора
Сокращение количества документов для записи в детский сад
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 декабря 2024 08:58  [81] Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний"
21 декабря 2024 08:41  [87] "Бал для Героев": патриотический концерт прошел в Нижегородском индустриальном колледже
20 декабря 2024 18:02  [85] В России заработала горячая линия Деда Мороза
20 декабря 2024 17:15  [296] Особняк купца Деева отреставрировали в Выксе
20 декабря 2024 16:27  [313] Особый противопожарный режим введут в Нижегородской области с 25 декабря
20 декабря 2024 15:52  [355] Нижегородское Заксобрание в 2024 году особое внимание уделило "семейному" законодательству
20 декабря 2024 15:39  [295] Новогодние составы нижегородского метрополитена выйдут на линию 23 декабря
20 декабря 2024 15:36  [293] Более 20 новых ФАПов будет построено в Нижегородской области в 2025 году
20 декабря 2024 15:25  [300] Сроки постановки многодетных семей на учет сократили в Нижегородской области
20 декабря 2024 14:17  [268] Депутаты Думы Дзержинска исполнят мечты детей в акции "Ёлка желаний"
Общество

Глеб Никитин принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний"

21 декабря 2024 08:58  [81] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 20 декабря принял участие во Всероссийской акции "Елка желаний" в рамках проведения Государственного Совета Российской Федерации в Московском Кремле.

Глава региона снял три шара с желаниями. Дарья Жабина (9 лет) из Зугрэса (ДНР) мечтает о конструкторе. Роман Золотов (9 лет) из Нижнего Новгорода очень хочет своими глазами увидеть действующий вулкан. А Диана Шумова (13 лет) из Володарска загадала подарок-сюрприз.

"Прекрасная традиция, она уже стала  привычной и ожидаемой. Сам всегда жду с нетерпением, потому что для меня это тоже сюрприз, и всегда приятно выполнять такие пожелания и мечты детей", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона также сообщил, что сразу же провел переговоры по поводы мечты Ромы Золотова с губернатором Камчатского края Виктором Солодовым.

"Он сказал: добро пожаловать на Камчатку, проработаем детали поездки. Конечно, важно, чтобы вулкан в это время действовал. Это требует определенных дат, но мы обязательно всё проработаем и исполним мечту юного нижегородца", - добавил Глеб Никитин.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Ёлка желаний Новый год
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
06 декабря 2024 14:41Новогоднее настроение на улицах Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph