Евгений Люлин: "Электроэнергетика остается ключевой отраслью российской экономики" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем энергетика.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика!

Ваш профессиональный праздник отмечается в день, когда 104 года тому назад на Всероссийском съезде Советов был принят знаменитый план ГОЭЛРО – первый план электрификации страны. И сегодня электроэнергетика остается ключевой отраслью российской экономики, позволяющей России быть лидером генерации и экспорта электроэнергии.

Благодаря вашему опыту, знаниям, профессионализму и ответственности в отрасли реализуются наукоемкие высокотехнологичные проекты, стабильно работает Единая энергосистема Российской Федерации, обеспечивается энергетическая безопасность государства.

Позвольте мне поблагодарить вас за ваш нелегкий, но такой важный для страны труд и от всего сердца пожелать вам новых успехов и достижений, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.