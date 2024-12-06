Евгений Люлин: "Электроэнергетика остается ключевой отраслью российской экономики"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днем энергетика.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика!
Ваш профессиональный праздник отмечается в день, когда 104 года тому назад на Всероссийском съезде Советов был принят знаменитый план ГОЭЛРО – первый план электрификации страны. И сегодня электроэнергетика остается ключевой отраслью российской экономики, позволяющей России быть лидером генерации и экспорта электроэнергии.
Благодаря вашему опыту, знаниям, профессионализму и ответственности в отрасли реализуются наукоемкие высокотехнологичные проекты, стабильно работает Единая энергосистема Российской Федерации, обеспечивается энергетическая безопасность государства.
Позвольте мне поблагодарить вас за ваш нелегкий, но такой важный для страны труд и от всего сердца пожелать вам новых успехов и достижений, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.
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