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Общество

Нижегородские подарки увезут с собой юные жители ДНР, отдыхающие в нашем регионе

21 декабря 2024 15:26  [115] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В преддверии Нового года активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии" поздравили с наступающим праздником детей из Донецкой народной республики, которые приехали на отдых в детский образовательно-оздоровительный лагерь "Лесная сказка" в Нижегородскую область. Для 50 ребят из Харцызска и Иловайска  на несколько недель загородный лагерь стал домом с веселыми друзьями и профессиональными наставниками. 
 Домой ребята увезут уникальные новогодние украшения - спилы деревьев, украшенные своими руками. Творческий мастер-класс по росписи для них организовали активисты регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России". Темы работ были самые разные: кто-то изобразил новогодние символы или пейзажи, а некоторые нарисовали флаги России и ДНР. 

"У нас прошел чудесный мастер-класс от гостей лагеря. В этот раз нас навестили члены молодежного крыла "Единой России". Они привели для ребят все необходимые материалы и помогли создать шедевры живописи каждому ребенку на память. Настоящие новогодние чудеса не требуют огромных вложений ресурсов, ведь настоящая дружба бесценна! Спасибо за настроение, за новые эмоции, за время, которое подарили детям!", - сказала Надежда Гуляева, заместитель директора детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка". 

В рамках программы ребята из новых регионов страны отдыхают, знакомятся с нашим регионом, получают много новых знаний и впечатлений, обретают новых друзей. 

"Это мероприятие еще раз показало, как важно объединять детей, дарить им возможность проявлять свои чувства, творческие способности, особенно в преддверии Нового года! Невероятные эмоции испытываешь, когда видишь эти 50 пар горящих глаз, которые смотрят на тебя с неподдельным интересом, все были вовлечены, старались. Надеюсь, что мы смогли отвлечь детей и подарили им радость! Все изделия ребята оставили себе на память. Провожали нас с улыбками и добрыми словами с желанием о новых встречах", - поделилась впечатлениями активист "Молодой Гвардии" Дарья Фурдыло. 

Партнером в организации мастер-класса выступил Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера". 

"Творчество и искусство помогают развивать воображение, креативность, эстетическое восприятие мира, а также способствуют формированию эмоциональной сферы ребенка", - отметила педагог-организатор центра Анастасия Горбачева. 

А накануне в "Лесную сказку" приезжали активисты "Единой России" Советского района Нижнего Новгорода вместе с волонтерами Нижегородского института управления Президентской академии. Они поздравили юных гостей из ДНР с наступающим Новым годом и вручили им шоперы со сладкими подарками.

"Атмосфера лагеря, дружная компания и увлекательная развлекательная программа помогают ребятам отвлечься от тревожных мыслей и переживаний. А мы постарались создать для ребят новогоднее настроение, чтобы они вернулись домой с самыми положительными эмоциями и приятными впечатлениями", - отметил секретарь Советского отделения партии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Юрий Балашов.

Напомним, в прошлом году для ребят из Харцызска в детском лагере "Лесная сказка" по инициативе регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" была организована специальная театральная смена. Проект МГЕР позволил юным участникам больше узнать о секретах актерского мастерства, сценической речи, бутафории и других ключевых составляющих мира театра. Занятия и мастер-классы для них проводили профессиональные педагоги и артисты ТЮЗа. Также ребята посетили в театре спектакль "Бременские музыканты".

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Теги:
Дети ДНР Единая Россия
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