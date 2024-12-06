Конкурс профмастерства "Инженер года" прошел на АПЗ Общество

На АПЗ 34 молодых приборостроителя стали участниками XI заводского конкурса профессионального мастерства "Инженер года" имени А.П. Червякова среди инженеров-конструкторов и инженеров-электроников.

Среди конкурсантов были как опытные специалисты, так и инженеры, работающие на предприятии менее двух лет.

Инженер-электроник КБ-2 ОГК Ольга Якишина участвовала впервые. "Интересно проверить свои профессиональные знания. Готовиться к конкурсу помогали коллеги," – поделилась она.

Вновь продемонстрировать свой профессионализм вызвался инженер-конструктор ОГК Александр Шилов. "Работаю пять лет, в конкурсе принимаю участие в четвертый раз, – рассказал он. – Это отличная возможность не только оценить уровень своих знаний, но и найти некоторые пробелы, над которыми нужно поработать".

На теоретический тест отводилось 45 минут, вопросы касались расчетов размерности цепей, прочности конструкции, электрических схем и т.д. На задачи из практической части – три часа. Задания оценивались не только по правильному математическому ответу, но и ходу инженерной мысли. А 16 декабря состоялась церемония награждения победителей и призеров.

"Приятно подводить итоги традиционного ежегодного конкурса перед Новым годом. Поздравляю победителей и призеров с новыми достижениями! – сказал в приветственном слове генеральный директор АПЗ Андрей Капустин. – Наши инженеры достойны участия в отраслевых конкурсах и по линии КТРВ, и по линии профсоюза. Мы всегда выступаем на высоком уровне!".

Текст: Юлия Фролова. Фото: Артур Баранов