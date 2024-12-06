Нижегородцы смогут участвовать в конкурсе агитплаката "Хлеб – всему голова"

фото: правительство Нижегородской области
Конкурс агитплаката "Хлеб – всему голова" стартует в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Организатором выступает Российский Союз пекарей при поддержке Министерства просвещения России, Совета Федерации Федерального Собрания России и Минсельхоза России.
Цель конкурса – формирование ответственного отношения к хлебу и повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством.
Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 6 лет.
Приём заявок - до 28 февраля 2025 года.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте: hlebvsemugolova.ru
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