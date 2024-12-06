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Общество

Нижегородцы смогут участвовать в конкурсе агитплаката "Хлеб – всему голова"

22 декабря 2024 10:59  [45] Общество
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

Конкурс агитплаката "Хлеб – всему голова" стартует в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Организатором выступает Российский Союз пекарей при поддержке Министерства просвещения России, Совета Федерации Федерального Собрания России и Минсельхоза России.

Цель конкурса – формирование ответственного отношения к хлебу и повышение престижа профессий, связанных с сельским хозяйством.

Участвовать в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 6 лет.

Приём заявок - до 28 февраля 2025 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте: hlebvsemugolova.ru

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Теги:
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