Минздрав назвал 10 принципов здорового питания Общество

С 16 по 22 декабря в России проходит Неделя популяризации здорового питания. Одним из основных факторов риска развития различных заболеваний, в частности, ожирения, сахарного диабета 2 типа, хронической сердечной недостаточности, гипертонической болезни является неправильная диета.

При умеренной физической активности (5000-7500 шагов в сутки) взрослому мужчине рекомендуется употреблять 2500 ккал/сут, а взрослой женщине – 2000 ккал/сут. По данным исследований, в РФ люди в среднем потребляют существенно больше ккал/сут. В зависимости от возраста и биометрических показателей норма потребления питательных веществ варьируется.При этом рацион должен быть разнообразным и сбалансированным, насыщая организм нутриентами и микроэлементами. Важная проблема – высокое потребление соли в России, в особенности в зимнее время (до 12–13 г/день), в то время как суточная норма составляет 5 г/день.Согласно официальному порталу Минздрава России о Вашем здоровье takzdorovo.ru, основные правила здорового сбалансированного питания:

1. "Метод тарелки". Данное правило заключается в том, что рацион питания должен на ½ состоять из овощей и фруктов, ¼ отводится на "полезные углеводы", как правило, гарниры, и еще ¼ — на белковые продукты (мясо, рыба).

2. Сложные углеводы. Углеводы – основной источник энергии для всех клеток нашего организма. Однако важно помнить, что углеводы бывают разными. Простые углеводы (например, сахар, варенье, мед, шоколад) быстро всасываются и практически никогда не могут быть сразу целиком использованы организмом для воспроизведения энергии. Сложные углеводы (например, овощи и цельнозерновые продукты), напротив, дольше утилизируются, что дает нашему телу возможность использовать их как энергию в течение длительного времени без риска их отложения в виде жира.Кроме того, чем меньше обработан продукт, тем естественней его употребление человеческим организмом. Так, например, необработанный (коричневый) рис или макаронные изделия из твердых сортов пшеницы содержат больше клетчатки, что замедляет их всасывание и позволяет нам чувствовать себя сытыми длительное время.

3. Больше фруктов и овощей. В еде можно использовать свежие, замороженные, консервированные или сухие фрукты и овощи. Взрослым людям рекомендуется включать в рацион 5 порций овощей или фруктов в день (примерно 400 граммов).Не забывайте про рыбу и морепродукты. Рыба является прекрасным источником белка, витаминов и минералов.

4. Ограничьте потребление насыщенных жиров. Жиры, так же как и остальные группы питательных элементов, необходимы человеческому организму для нормального функционирования. Однако важно помнить, что, как и с углеводами, существуют "полезные" и "вредные" жиры. "Вредные" (насыщенные) жиры вызывают повышение уровня холестерина, и при их избыточном употреблении может развиться атеросклероз. Насыщенные жиры в большом количестве содержатся в сливочном масле, жирном мясе, сосисках, колбасах, сырах, жирных молочных продуктах (сметане, сливках), выпечке и т. д.

5. Ограничьте употребление сахара. Избыточное потребление сахаров приводит к развитию ожирения, а также повреждению зубной эмали. Сладкие напитки и продукты, как правило, высококалорийны и при избыточном употреблении приводят к быстрому набору веса. Высоким считается содержание сахара более 22,5 г в 100 г продукта.

6. Меньше соли. Взрослому человеку рекомендовано употреблять не более 5 г соли в день. Избыточное ее потребление приводит к развитию повышенного артериального давления и гипертонической болезни.

7. Научитесь интерпретировать состав в готовых продуктах. В современном мире мы часто едим готовые продукты. Чтобы правильно посчитать количество потребляемых калорий и иных компонентов, важно обращать внимание на состав и взять за привычку смотреть на ингредиенты продуктов на упаковках.

8. Вода. Людям необходимо потреблять много жидкости, чтобы избежать обезвоживания. Рекомендуется пить не менее 6–8 стаканов (1,5–2 л) в сутки в дополнение к той жидкости, которую вы получаете из еды.

9. Завтрак. Многие люди не завтракают, так как думают, что это помогает им сбросить вес. В реальности дела обстоят ровно наоборот. Завтрак с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием сахаров и жиров является здоровым и полезным и позволяет не перекусывать вредной пищей в течение дня.

10. Правильные пищевые привычки. Мы живем в эпоху, когда еда из жизненно необходимого источника энергии, витаминов и минералов превратилась в антидепрессант, средство от скуки и способ коммуникации. Многие люди переедают не из-за неправильного состава пищи, а из-за нецелесообразного ее приема. Старайтесь не есть на ходу и не совмещать прием пищи с другими активностями (просмотром телевизора или видео в интернете, перепиской в смартфоне, чтением книг, работой и т. д.). Не покупайте и не готовьте избыточное количество продуктов.