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Общество

Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской

23 декабря 2024 11:39  [113] Общество

В Нижнем Новгороде завершается реставрация Объекта культурного наследия "Дворец труда" на улице Большой Покровской, д. 1: проведены фасадные и отделочные работы, а также восстановлены декоративные элементы здания.

Это здание давно стало одной из визитных карточек нашего города.

Дворец труда (Дом профсоюзов) - трёхэтажное здание, построенное архитектором Владимиром Цейдлером по заказу Николая Бугрова в стиле французского барокко, и впоследствии подаренное меценатом городу. С 1904 года здесь размещались городская дума, городская управа и совет депутатов. Название "Дворец труда" здание получило в 1919 году, когда в нём разместились профсоюзные органы.

После завершения реставрации исторического здания там будет размещён Арбитражный суд Волго-Вятского округа, который в настоящее время располагается на территории нижегородского Кремля.

Фото: Кира Мишина

Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда
Реставрация Дворца труда

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Теги:
ОКН Реставрация
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Фоторепортажи
Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
23 декабря 2024 11:39Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской
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