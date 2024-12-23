Реставрация Дворца труда на улице Большой Покровской Общество

В Нижнем Новгороде завершается реставрация Объекта культурного наследия "Дворец труда" на улице Большой Покровской, д. 1: проведены фасадные и отделочные работы, а также восстановлены декоративные элементы здания.

Это здание давно стало одной из визитных карточек нашего города.

Дворец труда (Дом профсоюзов) - трёхэтажное здание, построенное архитектором Владимиром Цейдлером по заказу Николая Бугрова в стиле французского барокко, и впоследствии подаренное меценатом городу. С 1904 года здесь размещались городская дума, городская управа и совет депутатов. Название "Дворец труда" здание получило в 1919 году, когда в нём разместились профсоюзные органы.

После завершения реставрации исторического здания там будет размещён Арбитражный суд Волго-Вятского округа, который в настоящее время располагается на территории нижегородского Кремля.

Фото: Кира Мишина