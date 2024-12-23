Несколько банков профинансируют строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург Экономика

Несколько банков профинансируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, соответствующие договора на 1,788 трлн рублей уже подписаны в Сбербанке.

Также в состав синдиката по внебюджетному финансированию проекта ВСМ вошли ВТБ, Совкомбанк и другие финансовые организации.

Напомним, что более 16 млрд рублей выделят в 2025 году на ВСМ Москва - Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург выполнено на 60%.