Несколько банков профинансируют строительство ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург

Несколько банков профинансируют строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости.
Согласно информации, соответствующие договора на 1,788 трлн рублей уже подписаны в Сбербанке.
Также в состав синдиката по внебюджетному финансированию проекта ВСМ вошли ВТБ, Совкомбанк и другие финансовые организации.
Напомним, что более 16 млрд рублей выделят в 2025 году на ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
Как сообщалось ранее, проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург выполнено на 60%.
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