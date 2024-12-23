И.о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области стала Дарья Шунаева Политика

И.о. министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области назначена Дарья Шунаева. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Уроженка Дзержинска Нижегородской области, юрист, выпускница НИУ ВШЭ, выпускница программы "Архитекторы.РФ" (проводится АО "ДОМ.РФ" и Институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" при поддержке Правительства РФ) Дарья Шунаева с 2016 года работала в Минстрое России.

Отмечается, что она принимала участие в разработке и обеспечивала правовое сопровождение проектов по широкому кругу вопросов – ЖКХ, подключение к сетям, формирование комфортной городской среды, капитальный ремонт многоквартирных домов, долевое строительство, обеспечение жильем отдельных категорий граждан.

В октябре 2023 года вернулась в родной регион, заняв должность заместителя министра градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области. Занималась прикладными вопросами по развитию региона и наращиванию его градостроительного потенциала, в том числе с использованием механизма КРТ.

Марина Ракова, занимавшая ранее пост министра градостроительной деятельности региона, назначена главным советником губернатора Нижегородской области. К исполнению обязанностей она приступает с 24 декабря.

За 6 лет работы в Нижегородской области Марина Ракова показала себя как руководитель, вся деятельность которого направлена на сохранение особенностей нижегородской архитектуры. Благодаря ее деятельности и принципиальной позиции в отстаивании предельно высокого качества архитектуры, принятии грамотных градостроительных решений укрепился авторитет архитектурного сообщества в глазах власти, бизнеса и общества, приобрел еще большее влияние архитектурный совет при Минграде.

Также под руководством Марины Раковой министерство выполнило технологический переход на цифровой аналитический формат работы, комплексную программу развития градостроительства, инфраструктуры и жилищного строительства, создана ГИСОГД, начал работать совет главных архитекторов муниципалитетов Нижегородской области, открыта корпоративная кафедра Минграда и Минстроя в ННГАСУ, возрожден Дом архитектора.