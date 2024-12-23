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Экономика

Около 2 млн кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2024 году

23 декабря 2024 14:58  [105] Экономика

Более 2 млн кв. метров жилья будет введено в эксплуатацию в Нижегородской области по итогам 2024 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов в ходе итогового заседания правительства региона 23 декабря. 

Замглавы региона отметил, что строительная отрасль сейчас переживает непростой период. 

"Это высокая ключевая ставка, низкая наполняемость эскроу-счетов, кадровый голод и в целом охлаждение рынка жилищного строительства. Однако опыт прошлых лет дал серьезный задел для развития отрасли жилищного строительства. В 2023 году было введено в эксплуатацию 1,8 млн кв. метров жилья, что на 9% больше, чем в 2022 году", - рассказал Морозов. 

Он также добавил, что в 2024 году было введено в строй 47,5 тысяч кв.метров жилья в рамках восстановления прав обманутых дольщиков. 

"Правительство Нижегородской области будет уделять особое внимание недопущению появления обманутых дольщиков", - заключил заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что более 4,5 тысяч нижегородцев улучшили свои жилищные условия благодаря нацпроекту.

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Теги:
Жилье Сергей Морозов Строительство
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