Усиление мер поддержки многодетных семей запланировано в Нижегородской области на 2025 год. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин 23 декабря в своем выступлении на Нижегородской ярмарке, подводя итоги Года семьи.
Как рассказал глава региона, в области уже реализуется концепция единой помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, принимаются меры по профилактике социального сиротства.
По словам губернатора, в рамках единой модели помощи детям, в том числе, будет увеличено количество счастливых семей в регионе. Также запланировано открытие нескольких ключевых детских социальных и медицинских объектов.
Ранее сообщалось, что новые меры поддержки приемных родителей появятся в Нижегородской области.
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