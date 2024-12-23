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Общество

Усиление мер поддержки многодетных семей запланировано в Нижегородской области на 2025 год

23 декабря 2024 15:39  [83] Общество

Усиление мер поддержки многодетных семей запланировано в Нижегородской области на 2025 год. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин 23 декабря в своем выступлении на Нижегородской ярмарке, подводя итоги Года семьи.

Как рассказал глава региона, в области уже реализуется концепция единой помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, принимаются меры по профилактике социального сиротства.

По словам губернатора, в рамках единой модели помощи детям, в том числе, будет увеличено количество счастливых семей в регионе. Также запланировано открытие нескольких ключевых детских социальных и медицинских объектов.

Ранее сообщалось, что новые меры поддержки приемных родителей появятся в Нижегородской области.

 

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Теги:
Глеб Никитин Многодетные семьи
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