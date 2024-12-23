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Экономика

Александр Шаронов: "Областной бюджет на 2025 является реалистичным, сбалансированным, но непростым"

23 декабря 2024 15:59  [2] Экономика

"На мой взгляд, областной бюджет на 2025 является реалистичным и сбалансированным, хотя и непростым. Он предполагает, что экономика Нижегородской области продолжит расти даже в условиях текущего мирового экономического кризиса. Это действительно серьезная задача, и мы понимаем, что она требует серьезной работы. Главная цель – обеспечить экономический рост и выполнить все социальные обязательства перед нашими гражданами. Несмотря на временные сложности, я верю, что мы можем преодолеть эти вызовы", - заявил председатель комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам Александр Шаронов, коммент

"Нижегородская область – это регион, где основной объем доходов – наши собственные средства, которые мы зарабатываем. При этом мы рассчитываем, что значительный объем денежных средств будет поступать также и из федерального бюджета в течение года. Уже сейчас предусмотрено более 43 млрд рублей. Ожидаем, что в течение первого квартала 2025 года поступят дополнительные средства", - продолжил председатель профильного комитета.

"Социальные программы составляют более 60% бюджета. При этом мы продолжаем реализацию Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года, масштабных инфраструктурных проектов. Будет развиваться особая экономическая зона "Кулибин", ИТ-кампус "Неймарк", транспортные проекты – строительство метро, дублера проспекта Гагарина, канатные дороги. Большой объем запланирован по ремонту дорог. Нижегородская область занимает лидирующие позиции объему выполняемых дорожных работ среди субъектов РФ. Обязательно продолжим выполнение всех поставленных задач", - подчеркнул Александр Шаронов.

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Теги:
Александр Шаронов Бюджет Законодательное собрание
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