В Госдуме предложили временно запретить фейерверки Общество

Использование фейерверков в России сейчас неуместно, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, и призвал встретить Новый год без салютов и петард.

В интервью телеканалу "360" депутат заявил, что у людей и так повышен уровень тревожности, в том числе из-за атак беспилотников, поэтому фейерверки нужно временно запретить.

Он также напомнил, что ежегодно фиксируются случаи травмирования при использовании пиротехники, поскольку часто фейерверки запускают без соблюдения техники безопасности.

Парламентарий настоятельно призвал отказаться от пиротехники в непраздничное время: "Вопрос - зачем? Особенно сейчас, когда такая тревожность, когда такой уровень серьёзной социальной напряжённости. Поэтому считаю, что нужно вообще прекратить, запретить, отложить на потом".