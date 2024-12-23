Предновогодний инклюзивный забег в Нижнем Новгороде собрал почти 500 участников Общество

На стадионе "Нижний Новгород" прошел инклюзивный забег "Друзья на старте: вместе в Новый год!". Масштабный спортивный праздник состоялся при поддержке регионального отделения и волонтерского центра "Единой России" в рамках партпроекта "Единая страна – доступная среда".

Инклюзивный забег объединил почти 500 человек, в том числе с инвалидностью, также участие в нем приняли иностранные граждане из Турции.

"Это мероприятие показывает, что на самом деле нет никаких ограниченных возможностей, а есть безграничные возможности. И если есть желание, то все получится, а мы поможем создать возможности для этого. Сегодня здесь собрались те, кто разделяет ценности инклюзии, равенства, поддержки и понимания людей с ограниченными возможностями. Спасибо всем огромное за участие!", – поприветствовал участников депутат городской Думы Нижнего Новгорода, региональный координатор проекта "Единая страна – доступная среда" и руководитель регионального сообщества инклюзивного бизнеса "Открыто для всех" Роман Пономаренко.

Каждый по желанию смог пройти дистанции на 100, 500, 1000 и 3000 метров. На финише участников встречали овациями и поздравлениями, волонтеры вручали им памятные медали и сувениры. Победители во взрослых номинациях были отмечены призами, а всех маленьких бегунов ждали подарки.

"Мне очень все понравилось. Большое спасибо организаторам! Очень хорошо, что такие проекты существуют и появляются. Желаю развития, и чтобы больше и больше было участников", – поделилась участница забега, победитель на дистанции 1 и 3 километра Екатерина.

Инициаторы забега – нижегородская компания "R-52 Технологии реабилитации", активные участники регионального сообщества инклюзивного бизнеса "Открыто для всех". Благодаря их разработке – легкой беговой коляске нового поколения – люди с инвалидностью и ОВЗ смогли принять участие в тандеме. В этом году разработка уже была представлена на маршруте олимпийского марафона Marathon Pour Tout в Париже.

"Мы активно работаем над тем, чтобы сделать спорт доступным для всех. Уверены, что каждый человек имеет право на активную жизнь и возможность проявить себя в спорте, а также на поддержку и уважение со стороны общества. Вместе мы сделаем спорт доступнее и ближе к каждому!", – отметил директор компании R-52 Руслан Пахомов.

Во время мероприятия на сцене выступили танцевальные коллективы, а аниматоры позаботились о том, чтобы детям было весело и интересно. Для всех гостей также был организован вкусный обед с полевой кашей и горячим чаем.

Забег состоялся при поддержке министерства спорта Нижегородской области, регионального отделения партии "Единая Россия", АНО "Евраз", АНО "Лига инклюзивного спорта", компании ONESS SPORT, детского центра "МамаАВА".

Напомним, доступность социальных институтов, создание условий для активного участия в общественной жизни, культурной, творческой и спортивной деятельности детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, поддержка социально значимых проектов, направленных на формирование инклюзивной культуры, компетенций для профразвития и трудоустройства людей с ОВЗ являются приоритетными в реализации партпроекта "Единая страна – доступная среда" и включены в народную программу "Единой России".